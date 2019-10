723.000 Euro investiti de Consiliul Judetean Vrancea din fonduri UE in modernizarea si dotarea Policlinicii pentru copii

Președintele administrației publice județene, domnul Marian Oprișan, a semnat astăzi, 2 octombrie 2019, contractul de finanțare pentru proiectul intitulat „Modernizare si dotare sectie ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon, Focsani”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiții în infrastructură sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala, prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile intitutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate.

Contractul, al cărui beneficiar este UAT Județul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a contractului este de 3.433.675,77 lei (723.000 Euro), din care finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului, din FEDR estede 2.403.573,05 lei si din bugetul national 961.429,20 lei.Valoarea eligibilă suportată de beneficiar (Consiliul Județean Vrancea) este de 68.673,53 lei, echivalentul a 2% din valoarea totală a proiectului.

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie modernizarea şi dotarea secţiei ambulatoriu pediatrie din cadrul spitalului judeţean de urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, in scopul cresterii accesului la servicii preventive si de ingrijire medicala primara a persoanelor. Acest proiect va contribui la reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, prin diagnosticarea bolilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind astfel prin investigatiile desfasurate la nivelul structurilor de tip ambulatoriu, ce vor fi modernizate prin prezenta investitie, agravarea lor, conducand inclusiv la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Modernizarea şi dotarea infrastructurii ambulatorii – respectiv 1 ambulatoriu pediatrie din cadrul spitalului judeţean de urgenţă Sf.Pantelimon Focşani

2. Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent kg de CO2) la 28.666,10 kg CO2/an

3. Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica care face obiectul investitiei la 132,98 kWh/m2an

4. Valoare anuala a economiei de energie de 23.564,71 lei/an

5. Consum anual de energie primară de 110.165,45 kWh/an

6. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) de 196,93 kWh/m2/an

7. Consum anual de energie primară din surse regenerabile de 10.478,34 kWh/an.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, în perioada 1 aprilie 2018 – 31 ianuarie 2022.

