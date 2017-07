Acțiuni silvice organizate de polițiști

În perioada 3 – 9 iulie a.c, polițiștii vrânceni au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, fiind desfășurate următoarele activități:

au fost executate 151 de controale, din care 149 pe drumurile publice, 2 în fondul forestier.

au fost constatate 11 de infracțiuni, din care 7 de natură silvică, potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 Rep. – Codul Silvic.

au fost aplicate 197 sancțiuni contravenționale, din care 11 pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 171/2010 actualizată – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare de 58.760 lei.

a fost dispusă măsura complementară a confiscării cantității de 24,38 mc mc. material lemnos, în valoare de 7.110 lei și a unui atelaj hipo.

Exemple semnificative:

La data de 3 iulie a.c, ora 12.00, pe DJ 205 N – comuna Bolotești, a fost depistat un bărbat, din localitate, care transporta cu un atelaj hipo material lemnos (lemn de foc din speciile fag și gorun), fără documente legale de proveniență. În cauză s-a procedat la sancționarea contravențională a bărbatului potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării materialului lemnos.

La data de 3 iulie a.c, ora 12.00, pe DJ 205 N – comuna Bolotești, a fost depistat un bărbat, din localitate, care transporta cu o autoutilitară material lemnos (lemn de foc din speciile fag și gorun), fără documente legale de proveniență. În cauză s-a procedat la sancționarea contravențională a bărbatului potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării materialului lemnos.

La data de 4 iulie a.c, polițiștii au constatat faptul că, în perioada octombrie 2014 – martie a.c, un bărbat, din orașul Panciu, a efectuat un număr de 321 transporturi de material lemnos cu o autoutilitară ,pe care l-ar fi comercializat pe raza unor localități din județele Galați și Vaslui, obținând profit pentru care nu a achitat impozitul datorat la bugetul consolidat de stat.

În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de „evaziune fiscală”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. c din legea nr. 241/2005 actualizată.

La data de 4 iulie ac, ora 18.15, pe DN 2D – comuna Bârsești, a fost identificată o autoutilitară, condusă de un bărbat, din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, care efectua al doilea transport de material lemnos în baza aceluiași aviz de însoțire.

În cauză s-a procedat la sancționarea contravențională a conducătorului auto potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. i din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării cantității de 8,10 mc. material lemnos (lemn de foc din specia fag).

La data de 5 iulie a.c, s-a constatat că un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate exploatare forestieră, cu sediul în comuna Răcoasa, a desfășurat în perioada octombrie 2014 – martie a.c, acte de comerț, fără a evidenția în totalitate operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata impozitului datorat la bugetul consolidat al statului. În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de „evaziune fiscală”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. c din legea nr. 241/2005 actualizată.

La data de 5 iulie a.c, în urma controlului efectuat la instalația de prelucrare a materialului lemnos aparținând unei societăți comerciale din comuna Spulber, s-a constatat că registrul de evidență al intrărilor – ieșirilor de materiale lemnoase al societății nu era completat la zi, fapt pentru care s-a procedat la sancționarea contravențională a societății potrivit art. 21 lit. c din Legea nr. 171/2010 actualizată.

La data de 7 iulie a.c, ora 06.00, pe DN 2 M – oraș Odobești, a fost depistat un bărbat, din comuna Mera, care transporta cu un atelaj hipo material lemnos, fără documente legale de proveniență. În cauză s-a procedat la sancționarea contravențională a bărbatului în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. a din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării materialului lemnos.

La data de 7 iulie a.c, ora 06.05, pe DN 2 M – oraș Odobești, a fost depistat un bărbat, din comuna Mera, care transporta cu un atelaj hipo material lemnos, fără documente legale de proveniență. În cauză s-a procedat la sancționarea contravențională a bărbatului în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. a din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării materialului lemnos.

La data de 7 iulie a.c, ora 16.00, pe DJ 205 J – localitatea Fitionești, a fost depistat un atelaj hipo, condus de un bărbat, din oraș Panciu, care transporta material lemnos (lemn de foc din specia gorun) fără documente legale de proveniență. De asemenea, bărbatul a refuzat să transporte materialul lemnos la locul indicat de agentul constatator, fapt pentru care a fost sancționat contravențional potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a și art. 21 lit. k din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind confiscată contravaloarea materialului lemnos.

La data de 7 iulie a.c, ora 16.00, pe DJ 205 J – localitatea Fitionești, a fost depistat un atelaj hipo, condus de un bărbat, din comuna Movilița, care transporta material lemnos (lemn de foc din specia gorun) fără documente legale de proveniență.

Bărbatul a fost sancționat contravențional potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind confiscat materialul lemnos.

La data de 7 iulie a.c, ora 21.00, pe DJ 205 D – localitatea Năruja, a fost depistată o autoutilitară, condusă de un bărbat, din comuna Nereju, care transporta cantitatea de 9,00 mc. cherestea din specia rășinoase, cu un plus de 6,50 mc. față de cantitatea înscrisă în avizul de însoțire secundar prezentat. De asemenea, bărbatul a refuzat să transporte materialul lemnos la locul indicat de către agentul constatator, fapt pentru care a fost sancționat contravențional în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. c și art. 21 lit. k din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind confiscată contravaloarea plusului de 6,50 mc. cherestea din specia rășinoase.

La data de 8 iulie a.c, în urma controlului efectuat în fondul forestier de pe raza comunei Dumitrești, sat Trestia, punctul „Vulturu – Ursări”, în rampa primară a unei partizi de masă lemnoasă exploatată de către o societate comercială, s-a constatat că doi bărbați, ambii din localitate, ar fi sustras material lemnos. În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 229 din Codul Penal.

