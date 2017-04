Alegeri cu bucluc la PNL Focșani

Grupul de consilieri locali ai PNL Focșani solicită primarului Cristi Misăilă să nu împiedice desfășurarea alegerilor interne ale organizației municipale la Ateneul Pastia, în data de 22 aprilie a. c. Pe 17 martie 2017 am solicitat conducerii Ateneului Pastia din Focșani închirierea sălii pentru data de 22 aprilie a. c., solicitarea fiind aprobată pe 21 martie. Astăzi am aflat cu stupoare că primarul Misăilă a dat dispoziții reprezentanților Ateneului Pastia să nu ne fie pusă la dispoziție sala, fără nici o justificare pertinentă. Situația creată este una inadmisibilă, iar disputa politică dintre Putere și Opoziție nu trebuie să fie teatrul unor răzbunări ieftine. Îi solicităm primarului să nu împiedice închirierea unei săli dintr-o instituție publică, pentru a nu săvârși un abuz în serviciu. Primăria Focșani și instituțiile din subordinea sa sunt de utilitate publică, nu PRIVATE, iar Primăria Focșani nu este un SRL. Noi, consilierii locali, protestăm în mod ferm cu privire la astfel d e practici abuzive, indiferent de numele celui care le orchestrează.

Comunicat de presă

