”Am votat pentru parcursul nostru european” – Ion Ștefan, deputat PNL

Am mers astăzi la vot, așa cum mi-aș dori să o facă fiecare vrâncean și fiecare român, de acasă sau de peste hotare! România are nevoie de o schimbare profundă, așa cum și Vrancea are nevoie să redevină un județ prosper, care să ofere locuri de muncă și un loc unde tinerii să revină să își întemeieze familii. Am votat pentru parcursul nostru european, pentru că locul României este în Europa, acolo unde trebuie reprezentată de profesioniști.

Am votat și la Referendum, care este pentru a asigura independența justiției.

Sunt plăcut surprins de prezența numeroasă la vot a focșănenilor și a vrâncenilor și îmi doresc ca acest trend să se mențină până la închiderea secțiilor de votare. – Deputat PNL Vrancea, Ion Ștefan

