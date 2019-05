Ambrozie cât un stat de om, în Focșani. În loc să taie planta periculoasă, primarul bălărie Misăilă-PSD taie frunze la câini

Deși se somează singur în ceea ce privește combaterea ambroziei, o buruiană care poate produce alergii și pe care ar trebui să o combată, pentru sănătatea populației, Misăilă –PSD preferă să taie frunze la câini, în timp ce orașul este năpădit de planta dăunătoare. „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.”, se arată în legea postată pe pagina Primăriei. O lege care, la Focșani, în administrația PSD, este ignorată cu bunăștiință, mai ales dacă luăm la pas cartierele orașului și chiar terenul liber la la Mopaf, unde iarna municipalitatea descarcă zăpada adunată din oraș. Aici, ambrozia a crescut cât un stat de om și nimeni nu a venit să curețe terenurile! Polenul ambroziei este un factor de alergii, după cum atrag atenția medicii. Alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani. Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia. Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an. Cei care nu-şi îngrijesc terenurile riscă amenzi cuprinse între 750 şi 5.000 de lei – persoanele fizice, şi 5.000- 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Se aude Direcția de Dezvoltare și Primăria Focșani? (Material comandat de PNL. Cod mandatar financiar: 41190007. Realizat de SC Wikinews Consult SRL)

