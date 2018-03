Avalanșă în Cheile Țișiței. Tânără moartă sub zăpadă. Imagini cu un puternic impact emoțional

Drumeție pe Cheile Tișiței încheiată tragic sâmbătă după amiază. Două grupuri organizate de turiști, au văzut moartea cu ochii după ce o avalanșă s-a produs în fața lor, în Munții Vrancei. Deși aceștia erau însoțiți de 2 salvamontiști, două persoane au fost surprinse sub mormanul de zăpadă. Imediat, a fost apelat numărul de urgență 112 și s-a solicitat ajutor specializat. Până la sosirea acestora, turiștii au reușit cu mâinile goale să scoată una dintre persoane din zăpadă. Însă cea de-a doua femeie, în vârstă de 37 de ani, a fost practic aruncată în râu și acoperită cu zăpadă. Primii care au ajuns acolo au fost polițiștii de la Secția Tulnici împreună cu jandarmii montani care se aflau în patrulare. Aceștia au început căutările și la scurt timp li s-au alăturat angajați ISU, 30 de voluntari din Tulnici dar și membrii celor două grupuri. ”Noi am fost anunțați la ora 11.44 despre avalanșa produsă pe Cheile Tișiței. Intervenția a durat aproximativ 2 ore, timp în care cu toții am încercat să o găsim în viață pe turistă. A fost o acțiunea dificilă, mai ales că zăpada a rupt copaci pe care i-a aruncat în râu. Din păcate, victima a fost scoasă în stare de inconștiență”, a declarat maior George Petrea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea. Claudia M., din București a fost practic lovită de unul dintre bușteni și aruncată în râu, unde a fost acoperită cu tone de zăpadă. Paramedicii aflați la locul intervenției au încercat să o resusciteze pe aceasta timp de 60 de minute, însă fără nici un rezultat. Deși membrii celor două grupuri erau echipați corespunzător nu au avut cum să se ferească. ”Este vorba de două grupuri organizate care era însoțite de salvamontiști. Erau echipați corespunzător însă din păcate de pe munte a venit un val de zăpadă. Cei doi au fost surprinși sub ea însă unul a fost scos foarte repede, în viață. Acum câțiva ani a mai fost un accident pe chei”, a spus primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu. Victima iubea muntele și participa destul de des a astfel de drumeții organizate, pe munți, în țară.





