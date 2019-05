Comuna Bârsești se modernizează datorită administrației locale condusă de liberali

Fondurile europene sunt extrem de importante, de aceea îi rog pe oamenii din Bârsești să voteze PNL la europarlamentare”, spune primarul Caba

În comuna Bârsești se derulează mai multe investiții de anvergură, care au fost posibile datorită eforturilor făcute de primarul liberal Ștefan Caba, aflat la primul mandat, de a atrage fonduri pentru proiecte necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață pentru locuitori. Un proiect aflat în lucru este modernizarea sistemului de alimentare cu apă al comunei, pentru care Primăria Bârsești a obținut fonduri de 5,169 milioane lei de la Ministerul Dezvoltării, prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Investiția prevede captarea a încă trei izvoare, se va construi o casă de apă pentru satul Topești și se va dota cu o stație de tratare a apei. De asemenea, vor fi schimbate toate branșamentele consumatorilor. ”Investiția este necesară, deoarece vrem să obținem autorizația sanitară de funcționare pentru a putea administra în continuare sistemul de alimentare cu apă, nu să îl predăm Companiei de Utilități Publice”, a declarat primarul Ștefan Caba. Primăria Bârsești lucrează și la modernizarea drumurilor locale, pentru care a obținut fonduri europene de peste 4,6 milioane lei, la care se adaugă o contribuție proprie de aproape 100.000 lei. Cu acești bani se vor asfalta toate ulițele din satul Bârsești, cu o lungime de 6 km și drumul spre cimitirul din satul Topești. Autoritățile lucrează și la documentația necesară pentru asfaltarea drumurilor din satul Topești. Pentru preșcolarii din Bârsești va fi construită o grădiniță, pentru care s-au atras fonduri de 466.125 lei de la Ministerul Dezvoltării.

Primăria și-a îmbunătățit dotarea tehnică pentru intervenții la situații de urgență și pentru lucrări prin achiziția cu fonduri europene a unui tractor multifuncțional, prevăzut cu încărcător, remorcă, tocător pentru vegetație și lamă de deszăpezire. Primăria are în lucru și două investiții finanțate din bugetul local. Este vorba de modernizarea drumului din Topești pe o porțiune de 390 metri, o lucrare care trebuie realizată în regim de urgență pentru a asigura circulația locuitorilor. O altă lucrare este îndiguirea malului stâng al râului Putna, în satul Topești. Ambele investiții sunt în stadiul de licitație. ”Bârseștiul este o comună mică, cu mai puțin de 1500 de locuitori, iar veniturile pe care le obținem de la populație și de la agenții economici sunt foarte mici. De aceea, trebuie să ne bazăm pe fondurile pe care le atragem de la bugetul de stat sau din finanțări europene pentru a realiza investițiile de care are nevoie comunitatea noastră. Și fiind vorba de investiții europene, să nu uităm că pe 26 mai a vota PNL la europarlamentare reprezintă o garanție că România va avea sprijin important la Bruxelles. Sunt convins că locuitorii comunei au încredere în mine, pentru că au văzut că administrația locală lucrează în folosul lor. Voi realiza tot ceea ce am promis în anul 2016, pentru că niciun efort nu este prea mare, dacă este făcut în interesul concetățenilor mei. În plus, avem sprijinul parlamentarilor PNL de Vrancea, senatorul Cătălin Toma și deputatul Ion Ștefan”, a declarat primarul Ștefan Caba.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo.Cod mandatar financiar: 41190007

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp