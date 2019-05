Conceptul de dezvoltare durabilă, o necunoscută pentru actuala administrație locală din Focșani

Iubesc orașul meu. Am trăit și trăiesc în oraș. Sunt citadin si concitadin cu… cine? Cu cei care își bat joc de sănătatea cetățeanului, cu cei care de ani de zile promovează ”bălăriile” prin discursuri sforăitoare și sfidătoare? Suprapopularea orașului, mașinile care sunt mai multe decât ar trebui să fie, lipsa parcărilor duce la un deficit de aer curat. Amenajarea și conservarea spațiului verde e în sertar, în studii de fezabilitate. E drept că mi-aș fi dorit să trăiesc la munte. Acolo nu aș fi avut atâta praf, atâta zgomot. Și nici nu m-as fi întâlnit zilnic cu nepăsarea și indolența reprezentanților Primăriei Focșani care au facut din orașul copiilor si stranepotilor copiilor nostri ce vor veni pe viitor o îngrămădeală de constructii din care rânjeste lipsa de bun gust si in care tronează nepăsarea. S-a dat voie să se construiască in spatiul verde privat ceea ce va transforma în betoane spații întregi care puteau fi părculețe pline de flori care să curete aerul. Traiesc aici pentru că am ales sa traiesc aici si voi alege in continuare. Dar, dincolo de discursurile scârțâitoare ca sticla ștearsă cu instrumente ascutite vad manipularea cosmică și comicăriile ieftine a celor de la putere. Conceptul de dezvoltare durabilă consfințeste obligația noastră de a conserva și lăsa moștenire un oraș verde. Ce era odată orașul Focșani? Un târgușor menit să aducă negustorii de peste tot să facă comerț. Cea mai tristă problemă e că administrația locală nu vrea să conserve spațiul și dacă nu vrea, atunci calitatea vieții noastre are de suferit. Oazele de verdeață dintre blocuri ar trebui exploatate și nu valorificate de clientela partidului aflat la putere. Am crescut cu grădini în fața casei și ne jucam de-a prinselea și praful drumului era departe, aerul era curat. Așa am trăit eu și așa vreau să trăiască copiii copiilor mei. Poate că alegerile din 26 mai să mute verdele acolo unde scrie VERDE PENTRU GENERAȚIA DE MÂINE! Votați PNL pe 26 mai, oameni buni! (Dan Buzoi, consilier municipal PNL)

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007

