CRÂMPEIE DIN ISTORIE – PASIUNEA UNUI POLIȚIȘT VRÂNCEAN

Pasiunea lui a început în urmă cu aproape 40 de ani, atunci când, copil fiind, a găsit o monedă românească de la 1873, de 2 lei, cu chipul regelui Carol I gravat pe ea în țărâna dintr-un cartier din municipiul Focșani.

Polițistul vrâncean adună bucățele de istorie de aproape patru decenii. A strâns monede cu valoare numismatică, fotografii, documente oficiale îngălbenite de vreme, cărți poștale, ziare, decorații, și multe alte crâmpeie din vremuri.

”Cred că aveam vreo șapte-opt ani când am găsit prima mea monedă. Mă jucam în țărână, cu alți copii, când am scos din pământ un bănuț vechi, mâncat de vreme. Mi s-a părut interesant și l-am dus tatălui meu, care l-a curățat și l-a păstrat pentru mine. Moneda aceea de 2 lei de la 1873, cu chipul regelui Carol I gravat pe ea, este temelia colecției mele…Acela a fost, fără să realizez, momentul în care am pornit pe acest drum”, ne-a povestit colegul nostru, Daniel Ungureanu.

Printre activitățile dedicate Zilei forțelor terestre, începând cu data de 15 aprilie și până pe data de 19, la Cercul Militar Focsani are loc o expoziție de carte, ce are ca temă ”Forțele terestre de-a lungul timpului”, o expozitie de icoane dar și expoziția de cărți poștale, fotografii, documente și decorații ale colegului nostru, intitulată ” Mărturii ale Primului Război Mondial”.

Ieri, la deschiderea evenimentului, circa 100 de elevi, cadre militare sau didactice au admirat colecția sa, în cadrul activităților din ”Săptămâna Altfel”. Printre piesele sale ”de suflet”, crâmpeie din timpuri îndepărtate adunate de prin târguri și păstrate cu grijă, s-au aflat o scrisoare de mulțumire pentru un erou căzut la datorie, semnată de către generalul Averescu alături de fotografii realizate pe raza județului Vrancea de către ostașii germani, în perioada primului război mondial.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp