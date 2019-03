”Cristi, a venit timpul să ne arați fapte, nu vorbe și hârtii!“ – Liviu Macovei, om de afaceri

Am văzut, ca voi toți, invitația pe care primarul PSD, Cristi Misăilă, ne-a făcut-o, tuturor focșănenilor, pentru a dezbate proiectul de buget al Primăriei Municipiului Focșani pe anul 2019. Ca informatician și om de afaceri obișnuit să lucrez cu cifrele, mă așteptam ca primarul PSD să ne pună la dispoziție, pe website-ul Municipalității, un document, un draft de buget, pe care să-l studiem.

Atunci când lansează o invitație la o dezbatere publică pe marginea unui document de importanță capitală pentru soarta unei comunități, precum un proiect de buget local, un primar serios pune la dispoziția participanților și informațiile necesare astfel ca aceștia să-și formeze o opinie avizată și să discute în cunoștință de cauză.

Nu am văzut nici un proiect de buget pe 2019 publicat pe site-ul Primăriei, iar din textul invitației lansate de primarul PSD nu reiese că ar exista vreunul pe undeva. De altfel, nici nu are cum să existe deoarece legea bugetului adoptată cu cinci luni întârziere de majoritatea PSD – ALDE conține mai multe prevederi ilegale, motiv pentru care a și fost atacată de președintele Klaus Iohannis la Curtea Constituțională.

Or, în aceste condiții, în lipsa unui proiect de buget pe care să discutăm concret, prevăd că primarul PSD ne va ameți cu povești de adormit copiii: despre stadioane, aeroporturi, parcuri industriale, spitale regionale și alte bazaconii care nu se vor concretiza niciodată. Este un film mincinos pe care l-am tot văzut de-a lungul anilor, în Focșani și în Vrancea, regizat de administrația PSD – Misăilă – Oprișan.

A venit momentul să spunem STOP! și să-i cerem PSD-istului Cristi Misăilă să dea dovadă de seriozitate măcar în ultimul ceas; să ne arate rezultatele pe care le-a obținut până acum. Iar dacă nu are ce prezenta, să-și asume responsabilitatea, să-și recunoască lipsa de competență și viziune, și să se retragă.

În final, parafrazând sloganele partidului său, îmi permit să-i transmit primarului Misăilă:

„Cristi, a venit momentul să ne arați fapte, nu vorbe și hârtii! Focșănenii au îndrăznit să creadă în tine și în PSD, iar voi i-ați dezamăgit“

Liviu Macovei – om de afaceri

