Cu o conducere PSD, Primăria Andreiașu de Jos nu a reușit să realizeze niciun proiect nou

În comuna Andreiașu de Jos s-a văzut în ultimii patru ani diferența dintre o administrație condusă de liberali și una condusă de PSD. De când în funcția de primar a fost ales pesedistul Vasilică Cristian, în anul 2016, primăria nu a reușit să implementeze nici un proiect nou, doar să le continue pe cele vechi. ”Deși am fost în opoziție, în perioada 2012 – 2016, în Andreiașu de Jos s-au realizat mai multe proiecte. În schimb, din 2016 nu fost realizată nicio investiție nouă. Actualul primar a trebuit să meargă mai departe cu proiectul integrat finanțat cu fonduri europene început în timpul mandatului meu pentru că nu a avut de ales, întrucât primăriei i se viraseră banii. Este vorba de modernizarea DC 115 Andreiașu de Jos – Andreiașu de Sus – Arșița, un amfiteatru în Poienile Mândrei și o grădiniță cu două săli de clasă în Andreiașu de Jos. Primarul PSD nu a fost în stare decât să promită apă în satul Tichila, dar nu s-a făcut nimic concret”, a declarat Ionel Budeanu, președintele PNL Andreiașu de Jos, fost primar al comunei până în anul 2016. În timpul mandatului acestuia, administrația locală a atras fonduri europene pentru mai multe proiecte: pentru situații de urgență s-au cumpărat buldoexcavator și costumație profesională pentru 50 de persoane, modernizare DC 114 Andreiașu de Jos, Tichila, Hotaru, pod peste râul Milcov, alimentare cu apă în toată comuna, cu excepția satelor Tichila și Hotaru. ”Am realizat acest proiecte deși eram în opoziție, cu ajutorul parlamentarilor PNL. În schimb, actualul primar este la putere și nu face nimic. Acesta are și majoritate în Consiliul Local după ce consilierii PSD au refuzat să voteze un consilier PNL ales la alegerile din 2016, fără nici un motiv. Toate aceste lucruri arată că PSD nu mai merită să conducă comuna, la fel cum nu mai trebuie să rămână nici la conducerea țării. Primul pas este votul la alegerile din 26 mai, când PNL are cea mai bună echipă de candidați”, a declarat Ionel Budeanu.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financia: 41190007

