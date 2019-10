Deputatul Ion Ștefan pe lista de miniștri în Guvernul Orban

Deputatul PNL, Ion Ștefan se află pe lista de miniștri propuși în Guvernul Orban. Acesta a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. ”Propunerea venită din partea lui Ludovic Orban și a colegilor din PNL mă onorează și mă responsabilizează. Îmi asum propunerea pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pe care îl consider o mare provocare. Aceeași provocare pe care am simțit-o și când am făcut pasul în politică, cu gândul de a aduce expertiza dobândită în mediul privat, eficiența din sectorul de business, buna mea credință și dorință de muncă pentru proiecte utile pentru Focșani, pentru județul Vrancea și, acum, pentru România. Știu că nu va fi o misiune ușoară, dar îmi voi asuma portofoliul în fața comisiilor de specialitate, la audierile din Parlament. România trebuie să se dezvolte prin politici liberale. Mulțumesc pentru încredere. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune”, a declarat deputatul Ion Ștefan. Noul executiv va cuprinde 16 ministere în loc 24 câte erau în Guvernul Dăncilă și va avea un vicepremier. Din noul Guvern ar putea face parte:

Vicepremier – Raluca Turcan (deputat)1. Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu (consilier prezidențial)

2. Ministerul Afacerilor Interne – Marcel Vela (senator)

3. Ministerul Apărării Naționale – Nicolae Ciucă (șeful Statului Major al Armatei)

4. Ministerul Finanțelor – Florin Cîțu (senator)

5. Ministerul Economiei – Virgil Popescu (deputat)

6. Ministerul Dezvoltării – Ion Ștefan (deputat)

7. Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (deputat)

8. Ministerul Agriculturii – Adrian Oros (deputat)

9. Ministerul Muncii – Violeta Alexandru (președinte PNL București)

10. Ministerul Mediului – Costel Alexe (deputat)

11. Ministerul Educației – Monica Anisie (președinte PNL Sector 2)

12. Ministerul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Boloș (independent, director general ADR Nord-Vest)

13. Ministerul Tineretului și Sportului – Ionuț Stroe (deputat)

14. Ministerul Transporturilor – Lucian Bode (deputat)

15. Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu (deputat)

16. Ministerul Sănătății – dr. Victor Costache (independent)Secretar General al Guvernului ar putea fi Gabriel Andronache (deputat), iar șef al Cancelariei Prim-ministrului ar putea fi numit purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. Miercuri, 30 octombrie, începând cu ora 10.00 va vaea loc convocarea ședinței comune de plen a Camerelor Parlamentului în vederea acordării votului de încredere Guvernului.

