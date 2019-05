Deputatul Ion Ștefan va propune în Parlament acordarea de vouchere pentru sănătate pentru bunici

u inițiativa vine în sprijinul pensionarilor

Pe modelul voucherelor de vacanță ori a celor pentru grădiniță, pensionarii ar putea primi vouchere pentru sănătate. Deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan, are în lucru o inițiativă legislativă, potrivit căreia pensionarii să primească tichete valorice, care să acopere costul unor servicii medicale de bază ce nu sunt incluse în pachetul decontat prin CNAS. Astfel, pensionarii pot primi de la stat un voucher de sănătate, cu o valoare care să acopere 10 la sută din contribuția anuală a fiecăruia la bugetul asigurărilor de sănătate, adică valoarea actuală a contribuțiilor la sănătate. Voucherele ar urma să fie acordate la începutul anului. Valoarea unui tichet va acoperi costul unor servicii medicale primare care nu sunt incluse în serviciile decontate prin Casa Națională pentru Asigurări de Sănătate, cum ar fi analize medicale sau îngrijiri medicale la domiciliu. “Pe parcursul activității desfășurate de fiecare în parte în perioada cât au fost salariați, au contribuit la bugetul statului, la Casa de Asigurări de Sănătate. Fiecare pensionar va putea primi un tichet de sănătate, echivalentul a 10% din cât a contribuit în fiecare an cât a fost în activitate. Aceste tichete de sănătate pot fi folosite pentru a cumpăra servicii medicale primare, analize medicale, îngrijiri la domiciliu, consultații la medicul de familie care nu sunt acoperite din bugetul CNAS. Tichetele vor putea fi folosite atât în clinicile private, cât și în spitalele de stat”, a declarat inițiatorul proiectului, deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan. Inițiativa vine după ce mulți pensionari i-au semnalat că de multe ori resursele bugetului de sănătate sunt sub nivelul cerinţelor acestora, din cauza plafoanelor impuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Proiectul de lege va fi depus la Camera Deputaților în următoarea sesiune parlamentară. (Material comandat de PNL Vrancea, realizat de SC King News 24 SRL Focșani. Cod mandatar financiar: 41190007)

