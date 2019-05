Deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan, a cerut bani pentru centura de nord a Focșaniului

Focșaniul are nevoie de investiții în infrastructura rutieră. În acest sens, la Legea Bugetului de stat pe acest an, parlamentarul PNL de Vrancea, deputatul Ion Ștefan, a inițiat un amendament la bugetul Ministerului Transporturilor pentru începerea lucrărilor la centura de Nord a municipiului Focșani, care să lege E 85 București-Suceava de DN 2 D Focșani-Tg. Secuiesc. Deputatul a solicitat alocarea sumei de 100 milioane lei pentru centura ocolitoare, pe o lungime de 3,4 km, cu lățimea platformei de 10 m, lățimea părții carosabile de 7 m, acostamente de 1,5 m și două pasaje rutiere superioare. Investiția rutieră ar urma să se desprindă din drumul european 85, să traverseze calea ferată magistrala București-Suceava și să înțepe intersecția cu DN 2D. Practic, șoseaua de centură, care pleacă din zona de nord a Focșaniului, ar traversa teritoriul administrativ al orașului Odobești, ieșind în apropiere de intrarea în comuna Garoafa. Din păcate însă, la dezbaterea pe buget, parlamentarii PSD, inclusiv cei de Vrancea, și cei ai ALDE, au picat la vot acest proiect de necesitate maximă pentru Focșani. ” PSD și ALDE nu au fost de acord cu autostrada Moldova, ne-au numit pe toți moldovenii care am cerut acest lucru, circari. Nu au fost de acord nici cu o investiție necesară Focșaniului, promisă de ani buni, de realizare a centurii de nord, lucru care demonstrează demagogia și răutatea de care sunt în stare pesediștii. În anii de mandat pe care îi mai am la Camera Deputaților, voi reveni cu acest amendament important pentru viața românilor, dar și pentru dezvoltarea economică a zonei noastre, până voi primi banii necesari lucrării. Infrastructura va aduce investitori în Moldova”, a spus deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan.

Material realizat la comanda PNL. Cod mandatar financiar 41190007. Executat de SC Wikinews Consult SRL Focșani.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp