Desant liberal în fieful baronului! Rareș Bogdan vine la Focșani pe 5 mai!

Miting liberal de amploare, duminică, 5 mai, la Focșani. Candidații PNL pentru alegerile europarlamentare de pe 26 mai vin la întâlnire cu vrâncenii pentru a transmite clar: Vrancea și Focșaniul pot fi libere de PSD și de baron! La mitingul liberal va veni Rareș Bogdan, primul pe lista PNL la alegerile europarlamentare, alături de Mircea Hava, primarul liberal din Alba-Iulia, la rândul său candidat pe lista PNL pentru PE, și Siegfried Mureșan, actual europarlamentar PNL, purtătorul de cuvânt al PPE. Desantul PNL îi va aduce la Focșani și pe Ludovic Orban, președintele PNL, dar și pe Robert Sighiartău, secretar general al PNL, parlamentarul care reușit să înghenunchieze PSD în Parlament și să transforme în realitate majorarea alocațiilor copiilor din România. ”Pe 5 mai voi fi, din nou, la Focșani, alături de voi, de fiecare dintre dumneavoastră și vom arăta întregii țări că Vrancea poate fi galbenă, vom arăta întregii țări că în Vrancea sunt mulți liberali, că PNL este puternic și că suntem pregătiți de victorie”, a transmis Siegfried Mureșan, candidat PNL la PE la alegerile din 26 mai.

Cu această ocazie, va fi organizat un miting de susținere, la care se anunță prezența a mii de membri și simpatizanți ai Partidului Național Liberal care să îi arate cartonașul roșu baronului de la km 25 din Vrancea, cel responsabil de subdezvoltarea județului. Candidatul liberal Rareș Bogdan a animat membrii și simpatizanții liberali la Conferința regională a PNL de la Constanța, din 14 aprilie 2019, când a declarant că va milita în mod special pentru înfrângerea unui baron al cărui gard de la casă e mai lung decât Podul de la Cernavodă. Același baron care nu s-a sfiit să promită, ani la rândul, autostrada în Focșani și în Vrancea și pe care pesediștii nu au reușit să o facă, deși au avut guverne succesive, dar care nu au fost în stare să demareze niciun mare proiect de infrastructură. ”Toate fondurile europene atrase acum în România sunt atrase de primarii și președinții noștri de Consilii Județene. Guvernul nu face nimic, de doi ani jumătate. Guvernul roșu nu a depus nici măcar un singur mare proiect de infrastructură pe fonduri europene. Autostrada Unirii spre Moldova nu este depusă și asta ține România pe loc. Autostrada este importantă pentru Moldova, dar este importantă și pentru restul țării, pentru fiecare colțișor al țării. Am spus peste tot, nu lăsați Moldova să se lupte singură pentru autostradă! Trebuie să ne luptăm și noi, ardeleni, bănățeni, munteni, olteni, maramureșeni, bucovineni, alături de județele din centrul, sudul Moldovei, de Dobrogea, pentru a susține acest proiect, pentru că toată țara are nevoie de autostrada spre Moldova!”, a mai declarat, la Focșani, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. ”La mitingul de la Focșani sunt așteptați toți vrâncenii, dar și români din întreaga țară, care înțeleg că trebuie să arate cartonașul roșu baronilor pesediști care îi sfidează și îi țin în sărăcie și care, mai mult, vor să îndepărteze România de Europa”, este îndemnul parlamentarilor PNL de Vrancea, senatorul Cătălin Toma și deputatul Ion Ștefan, cei care au ridicat cartonașul roșu către pesediști și abuzurile lor din Parlament.

Mitingul vrâncenilor trebuie să arate că locul nostru este în lumea occidentală, în Europa, nu spre Rusia și spre dictatură. ”De când România a devenit stat membru al UE, în 2007, am contribuit la bugetul UE cu 17 miliarde de euro. Dar în aceeași perioadă, de la 1 ianuarie 2007 și până acum, am atras 52 miliarde de euro, cu 35 de miliarde de euro mai mult decât am plătit. Când veți auzi ciuma roșie că spune că Europa ne vrea răul, ne călărește, trebuie să spuneți stop: din relația cu Europa noi am ieșit pe plus!”, a mai afirmat Mureșan.

Așadar, dragi vrânceni, vă așteptăm alături de noi, de liberali, pentru a demonstra că Vrancea vrea să se dezvolte, vrea investiții și vrea să fie, cu adevărat, provincie europeană. Pe 5 mai, veniți la miting alături de Rareș Bogdan și de PNL!

Material realizat la comanda PNL. Cod mandatar financiar 41190007

