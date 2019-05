Deși chiar primarul Misăilă-PSD a avut accident la intrare în Focșani, edilul refuză să facă un giratoriu, la intrarea dinspre Golești

Deputatul Ion Ștefan a inițiat și depus un amendament la Legea bugetului de stat pe 2019 pentru alocarea sumei de un milion de lei, la bugetul Ministerului Transporturilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare intersecție cu sens giratoriu între E85 și B-dul București, în municipiul Focșani, județul Vrancea, dar pesediștii se fac că nu văd și nu aud. Între timp, numărul accidentelor în zonă a crescut. ”Administrația locală și centrală a PSD-ALDE continuă să ignore, cu inconștiență, urgențele orașului Focșani. Am cerut, în repetate rânduri, ca Primăria Focșani, Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, să se pună de acord și să lămurească statutul juridic al zonei de intrare în Focșani, pe E 85, dinspre București, acolo unde, în lipsa unui sens giratoriu, în mod constant, s-au produs accidente rutiere. (…) Ce facem? Așteptăm să moară oameni pentru a acționa? Câți ani mai trebuie să treacă până să se ia o decizie fermă și să se intervină la intersecția dintre E 85 și b-dul București, din Focșani, și să se construiască un giratoriu? Tocmai pe acest subiect, la începutul acestui an, am inițiat și depus un amendament la Legea bugetului de stat pe 2019 pentru alocarea sumei de un milion de lei, la bugetul Ministerului Transporturilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare intersecție cu sens giratoriu între E85 și b-dul București, în municipiul Focșani, județul Vrancea, precum și introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrărilor”. Am motivat necesitatea și urgența realizării acestui proiect prin faptul că zona este periculoasă pentru participanții la trafic, dovadă numărul mare de accidente produse acolo, deci pentru mai multă siguranță în trafic, dar și pentru fluidizarea circulației rutiere. Din păcate, acest amendament susținut de mine și de senatorul Cătălin Toma, nu a găsit înțelegere la majoritatea PSD-ALDE, nici măcar la colegii parlamentari PSD de Vrancea, care l-au respins. Așadar, parlamentarii social democrați de Vrancea nu au fost de acord cu realizarea acestui sens giratoriu. Demagogia cu care defilează, în aceste zile, șeful PSD Vrancea, Marian Oprișan, care invocă, electoral, ”vocația de constructori” a socialiștilor, este contrazisă cu ”fapte, nu vorbe”, de votul împotrivă dat siguranței în trafic și salvării de vieți, de parlamentarii PSD de Vrancea. Aceiași demagogi s-au opus și amendamentelor PNL privind alocarea de bani pentru autostrada Moldova, pentru centura de nord a Focșaniului, pentru montarea de separatoare de sens pe E85 în punctele negre din județul Vrancea, cu alte cuvinte au arătat clar că morții de pe șoselele județului nu storc nicio lacrimă pe obrazul gros al pesediștilor! Că de empatie nici nu mai amintesc!, spune deputatul Ion Ștefan. (Material comandat de PNL. Cod mandatar financiar: 41190007. Realizat de SC Wikinews Consult SRL)

