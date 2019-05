Disperarea PSD nu are limite. Atacurile la adresa președintelui Ludovic Orban, nefondate și infantile

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea respinge categoric atacurile infantile ale primarului municipiului Focșani la adresa președintelui PNL Ludovic Orban, acesta din urmă trăgând ieri un semnal de alarmă la adresa manierei în care PSD și Marian Oprișan au înțeles să se comporte după ce au văzut că PNL vrea să organizeze un miting și un marș de amploare la Focșani. PNL și Ludovic Orban nu instigă la violență. PNL și Ludovic Orban au tras un semnal de alarmă din cauza faptului că ulterior zilei în care PNL a anunțat că va face miting și marș în Focșani PSD s-a grăbit să-și organizeze propriul miting fix în aceeași zi (5 mai), anunțată de Partidul Național Liberal. De aici rezultă reaua intenție a lui Oprișan, invidia peste măsură și încercarea de a crea conflicte între susținătorii celor două partide. O altă dovadă este faptul că UNPR, la nivel central, a anunțat că nu cerut nicio aprobare pentru un miting sau marș la Focșani, asta după ce viceprimarul UNPR de la Focșani a afirmat clar că a solicitat aprobare pentru miting și marș chiar pe 5 mai. Aceasta este dovada clară a înțelegerii între PSD și UNPR să încerce să saboteze mitingul PNL de duminica aceasta. În acest context, atacurile primarului de Focșani la adresa PNL și a lui Ludovic Orban sunt penibile și denotă o disperare în tabăra PSD. Reamintim că PNL va organiza un miting electoral mâine, 5 mai, în parcarea de vizavi de Electrica, de la orele 15.30, acțiunea fiind aprobată în cadrul Comisiei convocate la nivelul administrației publice locale, comisie care a analizat documentația depusă de PNL și alte aspecte care țin de legalitate. PNL Vrancea a luat toate măsurile legale prevăzute de Legea 60/1991, de la voluntari la responsabili de eveniment, stabilire traseu etc. astfel încât mitingul să se desfășoare în termenii legali prevăzuți de legislație. În plus, în ședința Comisiei din data de 3 mai 2019, am solicitat în mod clar autorităților să nu aprobe un miting al altor formațiuni politice în zona mitingului PNL, tocmai pentru a fi evitate orice incidente între participanți. Orice eveniment neprevăzut care poate apărea, în sensul apariției unor susținători ai altor partide în zona B-dul Independenței nr. 8 (vizavi de Electrica) nu va fi în responsabilitatea PNL, ci a autorităților locale și a instituțiilor abilitate să asigure ordinea publică. Departament Comunicare PNL Vrancea, 4 mai 2019

