Dumitrești: Proiecte pentru drumuri, cămin cultural dar și apă și canalizare

Amplasarea satelor din comuna Dumitrești este pe dealuri și de multe ori drumurile au fost afectate de calamități. Din acest motiv, primarul Petrică Dogaru împreună cu echipa sa din primărie a depus mai multe proiecte pentru reabilitarea drumurilor comunale. S-a dat deja ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea a 5 kilometri de drum în Dumitrești centru, Dumitreștii de Sus, Biceștii de Sus și Biceștii de Jos. Aici, pe lângă asfalt, se vor dala șanturile și se vor construi podețe betonate. Cu bani de la GAL, se vor mai asfalta în primăvară, 600 de metri de drum în satul Găloești. ”Mai avem un proiect de 15 kilometri de drumuri pe care o să îl depunem. Ne dorim să fie aprobat și în 2020 să asfaltăm. Este foarte mult de muncă, nu e vorba numai de investiția în sine. Muncesc multe persoane la aceste proiecte, la documentații. Suntem o echipă care muncim pentru realizarea acestor investiții”, a spus primarul Petrică Dogaru. Prin Compania Națională de Investiții, se lucrează la reabilitarea Căminului Cultural ”Alexandru Dobrescu”. ”În proporție de 65% aceste lucrări la cămin au fost finalizate. Am schimbat și modificat acoperișul, am refăcut instalația termică și sanitară, am montat centrală termică. Va fi dotat cu aparatură modernă de sunet și lumini și mobilier nou. Locația va avea o capacitate de 150 de locuri și va deservi doar evenimentelor culturale”, a mai precizat edilul. În 2019, va aduce rețea de apă și canalizare pentru 2 dintre satele componente ale comunei. În Biceștii de Sus și Roșcari se va derula un astfel de proiect, mult așteptat de localnici. Anul acesta alimentarea cu apă a fost extinsă pentru cetățenii din Găloești. Cu banii strânși la bugetul primăriei din taxe și impozite, a fost achiziționată o mașină nouă de pompieri pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Astfel, timpul de intervenție în caz de incendiu va fi redus semnificativ.

