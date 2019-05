Echipei PNL Suraia i s-a alăturat un nou membru, Maria Stroe

Aceasta are încredere în echipa liberală care va da cei mai mulți europarlamentari pe 26 mai

Trăiesc într-o comunitate de peste 5000 de locuitori și administrez o farmacie de 8 ani. Am avut și am ca scop principal îmbunătățirea calității vieții pacienților și a comunității din care fac parte. Pot spune că unul din trei pacienți români care intră într-o farmacie nu reușește să găsească medicamentul generic cu care se trata în general pentru bolile cronice. Pot confirma că modificările de preț, cât și modificările legislative periodice a legii medicamentului au dus la accentuarea lipsei medicamentelor. Motivul crizei de medicamente este prețul mic pe care statul român îl plătește producătorilor, cât și taxa de clawback. Tratamentul cu discontinuitate din cauza lipsei medicamentelor duce la scurtarea vieții pacientului. Oamenii mor din cauza lipsei de medicamente, din cauza lipsei de preocupare a statului, din cauza unui management al sănătății de slabă calitate. Introducerea taxei de clawback a dus la modificări de preț a medicamentelor. Astfel, medicamentele accesibile ca preț sunt cele mai vulnerabile, iar efectul acestei taxe a dus la dispariția lor de pe piață, făcând accesul pacienților la medicamente foarte dificil sau imposibil. Legea medicamentului nu vine cu o viziune sau strategie pe termen lung, nici măcar cu soluții punctuale coerente. Mediului de afaceri nu-i rămâne decât dorința și speranța ca această lege a sănătății să fie modificată substanțial în Parlament. Medicamentele ieftine promise de PSD riscă să îmbolnăvească pacienții.

Așa cum merg lucrurile arată că o ținem din criză în criză. Desigur, putem spune că industria medicamentelor își apără interesele însă explicațiile au sens mai ales dacă ținem cont că, totuși, vorbim de afaceri. Iar când un stat nu-și respectă propriile legi dă peste cap piața și apoi vine și cu măsuri populiste, în același timp cu revoluții fiscale corectate săptămânal, ce reacții să așteptăm de la mediul de afaceri? Nu se opune nimeni la revizuirea de preț, dar pentru o afacere e esențial ca atunci când își face planul de business să știe exact ce taxe are de plătit, nu să intervină săptămânal, lunar, modificări esențiale pe care să și le asume. Îmi doresc să existe programe naționale de sănătate și militez pentru abordarea de programe prin care să facilităm accesul pacienților la un serviciu de sănătate inovativ și performant. Mereu am căutat persoane care să asculte și problemele cu care ne confruntăm noi administratorii de farmacii, cât și pacienții noștri. În fiecare zi ascult cu mare atenție fiecare pacient pentru a înțelege nevoile și a răspunde cu soluții practice și sfaturi individuale. Așa că am transmis și semnalat problemele cu care ne confruntăm parlamentarilor PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma și deputatul Ion Ștefan, cât și comisiei de specialitate PNL de la nivel județean și național. Astfel am găsit în aceasta echipa oameni receptivi, oameni care știu să asculte și să se implice în rezolvarea problemelor cetățenilor. Am speranța că alături de echipa PNL la care m-am alăturat vom reuși sa ajungem să promovăm programe naționale și să creăm spațiul propice pentru creșterea calității vieții pacienților . (Scrisoare deschisă semnată de Maria Stroe)

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp