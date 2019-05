Eveniment de amploare în Parlamentul European, după alegeri. Vinurile din Vrancea vor fi promovate de liberalul Siegfried Mureșan și colegii săi parlamentari de Vrancea

Una dintre cele mai importante probleme pe care le înregistrează economia României în prezent este reprezentată de accesul extrem de redus al producției agricole autohtone, prin comercializare, în piața locală, națională. „Am depus, împreună cu deputatul de Vrancea Ion Ștefan și alți colegi parlamentari ai PNL, un proiect de lege prin care fiecare producător va primi o primă de comercializare de 200 euro/tonă plătită prin mandat poștal sau prin virament în contul curent al beneficiarului de cătreAgenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură. Este o adevărată gură de oxigen pentru micii producători, în Vrancea existând aproape aproape 400 de firme și 10.000 de proprietari care cultivă struguri și produc vin, în această activitate fiind implicați peste 70.000 de oameni. Siegfried Mureșan ne va ajuta pentru că el știe să facă lucrurile să se întâmple și deja a avut o primă discuție la Bruxelles împreună cu primarii PNL din Vrancea” a declarat președintele Partidului Național Liberal Filiala Vrancea, senatorul Cătălin Toma.

La rândul său, deputatul Ion Ștefan consideră că producătorii agricoli trebuie susținuți în mod real, printr-o simplificare birocratică dar și prin proiecte de susținere reală.

„Când spui Vrancea, spui vin. Via este bogăția noastră, a vrâncenilor. Și să nu uităm că am fost 8 ani primar într-o localitate cu renume în viticultura românească, Jariștea. Se spune că degeaba ești bun, dacă nu te știe nimeni. Am apelat la sprijinul lui Siegfried Mureșan pentru a ne face cunoscuți în Europa și am primit din partea lui promisiunea fermă de organizare a unui eveniment de promovare a vinurilor din Vrancea, la cel mai scurt timp după preluarea noului mandat de europarlamentar” a mai spus Cătălin Toma.

Siegfried Mureșan este purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European. În ultima perioadă Sigfried a devenit apropiat de Vrancea, interesat de problemele vrâncenilor, în special de viticultură. Patru vizite a făcut în Vrancea liberalul cu mare influență la Bruxelles.

De asemenea, Siegfried Mureșan este primul europarlamentar român care a negociat în numele Parlamentului European bugetul anual al Uniunii Europene, iar în bugetul pe 2019 a obținut alte 28 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcină africană și gripa aviară, cei mai mulți bani urmând să ajungă la fermierii români.

Uniunea Europeană, așa cum o știm noi, s-a înființat în 1993, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Maastrich. România a devenit membră de la 1 ianuarie 2007, iar de atunci a început o cursă pentru a se micșora decalajul dintre noi și statele cu vechime. Din păcate, majoritatea partidelor din România a trimis reprezentanți depășiți de miză, care nu au reuțit să implementeze inițiative favorabile românilor. Singurul partid care a trimis profesioniști a fost Partidul Național Liberal. Astfel, Adina Vălean este cel mai influent eurodeputat român în Parlamentul European, iar Daniel Buda a luptat pentru simplificarea procedurilor de absorbție a fondurilor europene și pentru apărarea intereselor fermierilor români, în special prin Politica Agricolă Comună, obținând majorarea subvențiilor la hectar pentru fermierii români.

Cu peste 25.000 de hectare de viță de vie, Vrancea este cunoscută în întreaga Europă pentru strugurii de calitate, dar și pentru vinurile produse de sute de ani prin metode tradiționale. Jariștea (primar Marius Grama), Bolotești (primar Fane Popa), Țifești (primar Gabriel Postolache), Păunești (primar Gheorghe Popa), Tâmboiești (primar Mariean Pleșea), Urechești (primar Nistor Bratosin) sunt comune viticole renumite, făcând parte din podgorii celebre. Toate localitățile enumerate anterior au un numitor comun: sunt conduse de primari liberali destoinici care știu să facă o administrație locală de calitate. ”Pe 26 mai vom face tot posibilul să obținem rezultate cât mai bune la alegeri. Îndemnăm oamenii să iasă la vot, să pună ștampila pe poziția a 5-a (pagina 3), astfel încât PNL să trimită la Bruxelles o echipă cât mai numeroasă de europarlamentari”, au spus la unison edilii liberali vrânceni.

