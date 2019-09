Exemplu de urmat! Elevi de clasa a IV-a au adunat sute de mucuri de țigări

Eco-prietenii cântăreți, elevi în clasa a IV-a, Step by step, la Școala ”Oana Diana Renea” din Focșani s-au alăturat astăzi campaniei ”Strada nu e scrumieră”. La inițiativa doamnelor învățătoare Fănica Nanu și Doinița Pogan, copiii s-au echipat cu mănuși și bidoane și au strâns toate chiștoacele aruncate la întâmplare în zona școlii. Rezultatul: veselie și o stradă mult mai curată. ”Astăzi a avut loc prima acțiune eco din acest an școlar pentru ECO-PRIETENII CÂNTAREȚI. Am răspuns provocării de a aduna mucuri de țigară: am curățat toată zona din jurul școlii noastre. Acțiuni de igienizare vom mai avea pe parcursul anului școlar deoarece este important ca elevii să înțeleagă ce înseamnă ecologizarea”, a spus Doinița Pogan. Copiii au demonstrat încă o dată că pot fi un exemplu iar noi adulții ar trebui să îi urmăm.

