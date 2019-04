Extinderea rețelei de gaze și prima de 200 de euro/tonă pentru comercializarea produselor agricole, discutate de liberali în comunele vrâncene

Localitățile Jariștea, Tulnici și Tâmboești au fost luate și ele la pas de liberalii vrânceni, în frunte cu senatorul Cătălin Toma, președintele filialei județene, pentru a sta de vorbă cu oamenii despre problemele cu care se confruntă, dar și despre situația din România de astăzi.

”Pot spune că oamenii au fost extrem de deschiși și, practic, au confirmat ceea ce simțim cu toții: politica actuală dusă de PSD & ALDE nu este cea corectă, stabilitatea țării fiind afectată din toate punctele de vedere. După întâlnirile de la Jariștea, localitatea mea de suflet, și Bolotești, am făcut o vizită la Țifești, la invitația primarului liberal Gabriel Postolache, un primar care a știut în permanență să acceseze finanțările și oportunitățile ivite. Pot spune că datorită modificărilor aduse de PNL legii gazelor, Țifeștiul este foarte aproape să se racordeze la rețeaua națională de gaze. Împreună cu deputatul Ion Ștefan le-am vorbit gospodarilor prezenți la evenimentul de la Țifești și despre prima de comercializare, o inițiativă liberală cu mare impact în sectorul micilor producători”, a declarat Cătălin Toma.

Trebuie spus că la întâlnirea de la Jariștea au participat primarul Ciprian Grama, consilierii locali PNL, dar și oameni de afaceri care s-au arătat extrem de încântați de ideea unei prime de comercializare pentru produsele agricole.

În periplul PNL nu putea fi ocolită comuna Tulnici, condusă de liberalul Aurel Boțu, un om dispus să facă orice efort pentru comunitate. ”La Tulnici, comuna pe care am luat-o la pas, împreună cu Ciprian Epure, candidat la alegerile europarlamentare, prim-vicepreședintele Daniel Moroșanu, consilieri locali și tineri liberali, am discutat cu cetățenii despre inițiativele liberale și problemele pe care le au. Am fost primiți foarte bine”, a ținut să evidențieze senatorul PNL.

În fine, liberalii au mers și la Tâmboești, loc în care s-a discutat despre o inițiativă legislativă inițiată de Partidul Național Liberal, la care a avut o mare contribuție deputatul de Vrancea Ion Ștefan. ”Impactul asupra vrâncenilor ce trăiesc din viticultură și nu numai va fi mare dacă se va legaliza acordarea primei de comercializare fermierilor. Împreună cu prim-vicepreședintele Stroe Norocel Pompiliu, la invitația domnului primar Mariean Pleșea, am vorbit despre acest lucru tâmboeștenilor”, a încheiat Cătălin Toma.

