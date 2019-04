Focșănenii cer în disperare spital și autostradă care să lege Focșaniul de București și de Moldova,pentru care pesediștii nu au depus nici un proiect la UE

Focșănenii au votat prioritățile de investiții din oraș, în sondajul realizat on-line de Banca Mondială, în cadrul campaniei ”Prioritățile Orașului Tău”. Astfel, în top trei proiecte selectate de cetățeni se regăsesc: construcția unui nou spital județean de urgență (cu 850 de paturi) și realizarea drumului expres Siret pe tronsonul Buzău-Focșani și Focșani-Bacău, care să lege municipiul de pe Milcov cu Bucureștiul, dar și cu Moldova. Investițiile într-o unitate spitalicească nouă și în infrastructura rutieră sunt cele mai stringent pentru Focșani, mai ales că orașul suferă la capitolul sănătate, cu un spital județean depășit moral și fizic, unde infecțiile nosocomiale sunt la ordinea zilei. De altfel, într-un raport al Direcției de Sănătate Vrancea, se arată că anul trecut au fost raportate nu mai puțin de 171 de cazuri de infecții intraspitalicești la unitatea spitalicească de urgență din Focșani. Această situație bolnăvicioasă trebuie tratată urgent de autoritățile competente, fie că discutăm de cele județene ori cele guvernamentale. Însă, atât timp cât PSD este la guvernare și refuză fondurile europene pentru construcția spitalelor regionale, îmi este greu să cred că socialiștii, fie că discutăm de baronul Oprișan ori de Guvernul zero Dăncilă-Dragnea, vor considera urgent ridicarea unui nou spital la Focșani. PSD nu a cerut Comisiei Europene nici un euro pentru spitale în România! Cetățenii Focșaniului au mai votat și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, care să lege orașul atât de sudul țării, de București, cât și de nord, de Moldova. Este nevoie de autostradă care să aducă investitori în singura regiune istorică a României care nu are niciun km de drum de mare viteză. În Moldova unde primul metru de autostradă a fost turnat de un antreprenor, într-o campanie de conștientizare a izolării în care zace regiunea. S-a protestat cu oprirea activității pentru drumuri modern și sigure în Moldova, însă am văzut cu toții că guvernanții PSD-ALDE au rămas surzi la apelul disperat al oamenilor, Dragnea catalogând drept ”circ” manifestul pentru autostrada Moldova. Cetățenii Focșaniului au mai votat și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, care să lege orașul atât de sudul țării, de București, cât și de nord, de Moldova. Este nevoie de autostradă care să aducă investitori în singura regiune istorică a României care nu are niciun km de drum de mare viteză. În Moldova unde primul metru de autostradă a fost turnat de un antreprenor, într-o campanie de conștientizare a izolării în care zace regiunea. S-a protestat cu oprirea activității pentru drumuri modern și sigure în Moldova, însă am văzut cu toții că guvernanții PSD-ALDE au rămas surzi la apelul disperat al oamenilor, Dragnea catalogând drept ”circ” manifestul pentru autostrada Moldova. Sper ca această consultare public făcută de Banca Mondială în colaborare și autoritățile naționale să trezească din amorțire Guvernul zero Dăncilă-Dragnea, deși nu am mari speranțe. Singura soluție este schimbarea politică, iar PNL are capacitatea de a adduce proiecte și bani europeni la Focșani și în regiunea Moldovei. ”Desțelenirea” de pesediști va începe pe 26 mai, la votul pentru Parlamentul European!

Deputat Ion Ștefan

