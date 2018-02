Gânduri din Afganistan: GATA ORICÂND…

De ce sunt militarii cu inimi neînfricate oameni diferiți?Pentru că indiferent de dificultăţi sau de problemele întâmpinate, aceștia îşi îndeplinesc misiunea. Cu alte cuvinte, reuşita misiunii condiţionează această tărie de caracter a militarului. Unde intervin şi ce rol au emoţiile în această strategie? Emoţiile sigur că sunt o parte integrantă a fiecărui militar, a fiecărui om. Nu le putem controla. Toţi avem emoţii când mergem în misiune, când desfăşurăm anumite activităţi, însă emoţiile te pot ajuta la un moment dat să îţi îndeplineşti ceea ce ai de făcut și mai bine. Aici și nu numai soldații folosesc cuvinte mari cum ar fi patriotism, datorie, drapel, onoare. Când sunt rostite de ei nu sună rău, dar printre cei de acasă unde există o inflație de mesaje, postări pe rețele sociale, de imagini, unde oamenii sunt într-o continuă căutare după ceva nou cu orice preț, e greu ca astfel de cuvinte să nu pară demodate sau exaltate într-o conversație cotidiană. Pentru militarii români, participarea la misiunile din Afganistan, dar și în cadrul celorlalte misiuni internaționale, este un bun prilej pentru a demonstra buna credință, în calitatea de membrii ai NATO și aliați ai SUA, doua relații care îi determină să creadă că rolul lor este bine ancorat în angajamentele asumate de către Armata Română. Aici, în Afganistan, militarii din cadrul Batalionului de Infanterie Protecția Forței ,,Brave Hearts,, au intrat în a șasea lună de misiune. Timpul, această relativă ireversibilă a dus la realizarea unei echipe puternice, capabilă să execute întreaga gamă de misiuni încredințate. Voi încerca prin acest material să prezint o secvență de misiune din cadrul unei subunități permanent pregătită, care are menirea de a interveni în cel mai scurt timp și cu eficacitate în sprijinul subunitaților aflate în misiune.Pe scurt QRF– quick reaction force (forţa de reacţie rapidă)

Am hotărât că cel mai bun mod de a relata despre activitatea unei subunităţi care execută această misiune este de a fi alături de ei. Aşa că dis-de-dimineaţă am luat contact cu militarii plutonului DOG 4din Compania 2 “Wild Dog”, pe care i-am însoţit la prima activitate, pregătirea pentru misiune, condusă de sublocotenent Mechno Claudiu. Deşi este foarte tânăr, vocea lui transmite siguranţă. Rar și clar, prezintă caracteristicile zonei unde e posibil să acţioneze pe timpul următoarelor 24 de ore. Împarte toate sarcinile pe oameni, apoi verifică dacă a înţeles fiecare ce are de făcut. La final e mulţumit. Militarii au înțeles misiunea.

Sublocotenent Mechno Claudiu, comandant pluton DOG 4:

Azi, cu plutonul pe care îl comand executăm QRF primar, iar acest lucru presupune sprijinul într-un timp foarte scurt, la nevoie, a tuturor subunităţilor care acţionează în aria noastră de responsabilitate. Am pregătit plutonul de dimineaţă cu ultimele date necesare pentru executarea misiunii, organizarea, misiunea generală pe care o are plutonul, concepţia operaţiei, sarcinile pe subunităţi, sprijinul logistic precum şi comanda şi comunicaţiile. Suntem pregătiţi pentru misiunea de azi, aşa cum suntem pregătiţi pentru fiecare misiune pe care trebuie să o executăm.

Îmi spune că nu poate sta mai mult de vorbă cu mine, pentru că misiunea deja a început. Aşa că pe tot parcursul acestei zile va alerga între locul de odihnă şi de veghe al militarilor şi comanda companiei aflată în TOC (centrul de operaţii tactice) locul unde se primesc ultimele date şi unde, la nevoie primeşte misiunea de a ieşi în afara bazei. După rezolvarea mai multror sarcini specifice în zona administrativă în care se află, militarii plutonului se retrag la dormitorul rezervat pentru odihnă. În ziua precedentă au ieşit în arie ca patrulă, aşa că sunt destul de obosiţi. Iar ziua care abia a început nu se ştie ce le va aduce. … aşteaptă! Toţi sunt conştienţi că în momentul în care sunt alertaţi, asemeni unei formaţiuni de pompieri când se porneşte incendiul, vor lăsa totul şi se vor repezi la maşini.

Între timp am intrat în TOC (centrul de operaţii tactice) și privesc la acel furnicar militar și la multitudinea de monitoare.O viață ca înt-un stup de albine. Încep discuția cu comandantul companiei 2, cel a cărei subunitate QRF este astăzi de serviciu.Vorbim de situația din zonă și-mi arată imagini din misiunea aflată în derulare în aria de responsabilitate. Patrula tocmai trecuse de un obiectiv de verificat și urma să se întoarcă.

Observ pe monitor că patrula s-a oprit iar comandantul de companie se îndreaptă către stația radio: „Alertă QRF!”

Afară,atmosfera destinsă se schimbă brusc. Fiecare pune mâna pe ce ştie că are nevoie pentru a se echipa. Distanţa până la mașini de câţiva zeci de metri este parcursă cu rapiditate şi în linişte, toţi îşi ajustează vesta de protecţie, casca de kevlar, ochelarii, mănuşile, cotierele şi genunchierele. Îşi ocupă locurile destinate şi îşi pun armamentul la îndemână. Se fac ultimele verificări. Maşinile pornesc la prima cheie.Qrf-ul trece pe la partenerul american și formează echipa cu grupa EOD, destinată și ea intervenției la misiunea solicitată. Într-un timp foarte scurt au ajuns la locul indicat. Îi urmărescpe militari cum îşi îndeplinesc misiunea, pe monitoare, împreună cu comandantul de companie.Au ajuns în zona unde patrula românească a indentificat elemente de muniție și au securizat zona

Au debarcat. Cu degetul arătător în prelungirea gărzii tragaciului de la puşca automată, cu ochii foarte atenţi, cu paşi mărunţi şi bine cântăriţi, cercetează zona destinată.

Activitatea se termină fără incidente.Elementele de muniție au fost ridicate.

Comandantul de companie comunică ordinul de întoarcere la bază.

Au ajuns cu bine la bază, iar băieţii din plutonul DOG 4, Compania a 2 aşi-au parcat maşinile şi acum se îndreaptă spre locul de odihnă şi de veghe, unde îi aşteaptă masa de seară. Dar militarii noștri cu inimi neînfricate sunt abia la jumătatea QRF-ului şi până a doua zi când vor fi schimbaţi de alt pluton cine ştie ce mai au de înfruntat…

Comandantul de pluton intră la raport la comandantul companiei. Analizează misiunea QRF-ului, apoi pleacă la oamenii lui.

Este fascinant. Aici în Afganistan totul se întâmplă mult mai repede decât suntem obişnuiţi acasă, în România.Când am ieșit din TOC eram deja învăluiți de seara rece…, dar povestea inimilor neînfricate continuă.

P.S. În baza militară KAF continuă să sosescă detașamente ale camarazilor de la Batalionul de Protecția Forței ,,Vulturii Carpaților,, din Câmpulung Muscel, camarazi care ne vor înlocui în cadrul misiunii NATO Resolute Support începând cuultima decadă a lunii februarie.

