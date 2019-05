Guvernul PSD, indiferent că la Mărășești s-a terminat ”O masa caldă în școli”

Proiectul ”O masă caldă în școli” rămâne un vis neîmplinit pentru elevii vrânceni. Deși a fost lansat în urmă cu trei ani, acesta a rămas la nivelul de proiect pilot, în județul Vrancea aplicându-se într-o singură unitate de învățământ. Guvernul PSD-ALDE nu a găsit fonduri pentru a extinde acest proiect la toate școlile și nici nu a încercat accesarea de fonduri europene pentru susținerea sa. În Vrancea, singurul ”norocos” este Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” din Mărășești, însă nici aici lucrurule nu stau chiar bine. Dintr-un an școlar, copiii primesc în realitate masa caldă doar câteva luni, deoarece licitațiile pentru atribuirea contractului de catering durează luni bune. ”Sunt copii care primesc această masă caldă însă autoritățile locale au lungit-o cu licitațiile și cu alte interese iar elevii beneficiază de hrană doar câteva luni pe an. Ar fi bine să luăm în serios această problemă, a lipsei hranei printre copii. Cred că am reduce foarte mult abandonul școlar dacă elevii ar primi un prânz din partea școlii, din partea Guvernului. Sunt foarte mulți copii săraci în comunități din Vrancea, acolo unde părinții oro bunicii celor mici nu au bani de pachețel. Pentru mulți, hrana primită la școală poate fi singura mâncare zilnică a copiilor”, a spus deputatul Ion Ștefan. Masa caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor și preșcolarilor care participă la activitățile didactice, în limita a 10 lei pe zi, pentru fiecare beneficiar. Mai mulți primari PNL au depus documente pentru a primi fonduri în cadrul acestui proiect însă Guvernul PSD, din lipsa banilor, a refuzat. (Material realizat de SC Informația Vrânceană SRL, la comanda PNL. Cod mandatar financiar 41190007)

