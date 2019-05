Jurnaliștii germani l-au critic dur la TV pe Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, are o explicație halucinantă după ce un post de televiziune nemțesc l-a făcut praf la tv. Acesta susține că germanii sunt nervoși că românii nu vor să mai vină să le culeagă sparanghelul și din acesta motiv l-au criticat dur la televiziune. De fapt, jurnaliștii germani au difuzat recent un reportaj care îl are în centru pe liderul PSD, Liviu Dragnea, despre care spun că încearcă să-și subordoneze politic justiţia pentru a scăpa de condamnări şi de procesele pe care le are pe rol. Votul de pe 26 mai, ne poate ajuta să ne schimbăm imaginea țării în Uniunea Europeană. Europarlamentarii PNL pot schimba viitorul României în bine. Votează pe 26 mai săgeata liberală! (Material realizat de SC Informația Vrânceană SRL, la comanda PNL. Cod mandatar financiar 41190007)

