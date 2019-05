La Homocea funcționează o echipă de succes! Doar anul acesta sunt în derulare proiecte de peste 3,2 milioane euro

”Echipa PNL trebuie votată pe 26 mai, pentru a putea atrage mai multe fonduri europene”, susține primarul Vasile Petrea

În această lună au început lucrările la podul de peste râul Polocin. 8,13 kilometri de drum de interes local vor fi modernizate în urma contractului semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a.

Pentru fiecare comunitate este importantă infrastructura, care trebuie să asigure condiții de trai decente pentru locuitori. Este vorba în principal de rețeaua de drumuri, de alimentarea cu apă, canalizare, rețeaua de transport și, pe viitor, cea de alimentare cu gaze. Una dintre preocupările majore ale primarului Vasile Petrea și a echipei de consilieri a fost obținerea de finanțări pentru refacerea și modernizarea drumurilor de interes local, altele decât cele județene și naționale care sunt în administrarea altor instituții și pe care administrația locală nu poate face niciun fel de intervenții. La aproape trei ani de mandat, după ce întreaga echipă de consilieri locali a înțeles că binele și prosperitatea comunității sunt pe primul loc, prin consens și înțelegere, s-au aprobat și s-au implementat proiecte de infrastructură, destinate în primul rând creșterii calității vieții la Homocea. ”Noi am decis să facem administrație eficientă pentru locuitorii comunei Homocea. Am zis să formăm o echipă și să facem lucruri utile şi frumoase pentru întreaga comunitate. Fie că e vorba de Homocea, de Lespezi sau de Costișa, toți locuitorii au dreptul de a avea drumuri, apă și canalizare, acces egal la educație, să fie tratați cu respect atunci când au nevoie de servicii publice”, a spus primarul Vasile Petrea. În curând, comuna va fi un întreg șantier pentru că unele lucrările deja au început și, în scurtă vreme se va lucra atât pentru alimentarea cu apă și rețeaua de canalizare, cât și cea de modernizare și reabilitare a unor drumuri de interes local.

Pentru modernizarea drumurilor se va lucra pe zone

Pentru 8.13 kilometri de drumuri, finanțate prin PNDL II, contractele au fost semnate și se va emite în scurt timp ordinul de începere a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului de modernizare a drumurilor de interes local este de 9,48 milioane lei, adică peste 2 milioane de euro. În același timp, continuă lucrările pentru extinderea rețelei la alimentare cu apă și a celei de canalizare, suma alocată acestui capitol fiind de aproape 3 milioane lei, respectiv de peste 600.000 euro. Primarul Vasile Petrea a explicat faptul că dorește ca lucrările să fie grupate și prioritizate în așa fel încât cele pentru apă canal să fie primele executate, pentru ca la finalizarea drumului muncitorii să nu fie nevoiți să spargă asfaltul abia turnat. O lucrarea importantă pentru Homocea, mai ales pentru că fenomenele meteo extreme încep să devină din ce în ce mai frecvente în România precum ploile torențiale și viiturile, este realizarea proiectului ”Modernizare pod peste râul Polocin pe dc 16, sat Homocea și odețe în comuna Homocea”. Decolmatarea râului Polocin a fost făcută încă din anii trecuți, însă acum, prin alocarea bugetară de 1,62 milioane lei prin PNDL II, s-a emis deja ordinul de începere a lucrărilor şi investiția este în lucru. Pe perioada lucrărilor, circulația va fi deviată prin satul Lespezi.

3,2 milioane euro pentru lucrările care vor începe anul acesta la nivelul comunei

Valoarea totală a proiectelor prin PNDL II la nivelul comunei Homocea se ridică la peste 14,7 milioane lei, ceea ce înseamnă peste 3,2 milioane euro.Acestea sunt proiecte pentru care finanțarea este asigurată. Unele proiectele sunt deja încheiate cum este cazul achiziției autospecialei Ford, dotată cu echipamente pentru deszăpezire, proiect în valoare de 100.000 de euro, finanțat prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) Pădurile Dacice. Astfel, împreună cu buldoexcavatorul achiziționat tot printr-un proiect pe GAL, utilajele primăriei vor asigura executarea unor lucrări care, în lipsa acestora, ar fi trebuit închiriate.

Bugetul local este centrat pe investiții în întreaga comună Homocea!

În ultima ședință de Consiliu Local, din 23 aprilie, a fost aprobat Bugetul Local, a fost suplimentată și lista de investiții cu noi lucrări precum construirea unui teren de sport sintetic la Homocea, construirea unui teren de baschet și a două terenuri de tenis de câmp pe zgură, amenajarea zonei centrale în comuna Homocea, amenajarea spațiului verde de la blocul de locuințe, extinderea cimitirului Homocea, iar la Lespezi demolarea corpului de școală veche și înființarea unui teren de minifotbal cu vestiare și cu cabinet medical școlar. Identificând orice oportunitate de finanțare derulată în special prin fonduri europene și prin intermediul programelor guvernamentale, Homocea are șansa să fie cu adevărat o comună europeană.

150 de elevi din Homocea au vizitat Biblioteca Naţională, Parlamentul României, Senatul şi parcul Cișmigiu

În “Săptămâna altfel”, pentru a face cu adevărat lucrurile altfel, din iniţiativa primarului Vasile Petrea şi cu sprijinul senatorului PNL Vrancea Cătălin Toma, 150 de elevi din comuna Homocea au vizitat Parlamentul României, Senatul României, Biblioteca Naţională şi parcul Cișmigiu. Copii au avut posibilitatea să vadă cu ochii lor Parlamentul şi Senatul României, locul unde se decide soarta ţării, precum şi cea mai mare bibliotecă din ţară, Biblioteca Naţională. “Pentru că anul acesta este Anul Cărţii în România, am decis să ducem copiii la Biblioteca Naţională a României, pentru a-i introduce pe aceştia în lumea cărţilor. Cititul ne deschide noi orizonturi, atât spre viitor, cât şi spre trecut. E important să ne cunoaştem trecutul, să ştim cine suntem şi de unde venim, dar e la fel de important să gândim viitorul. Cartea, educaţia este baza viitorului pe care dorim să îl clădim pentru copiii noştri. Mulţi dintre copiii din Homocea, din păcate, nu au trecut niciodată graniţa judeţului şi această vizită la Bucureşti a fost binevenită. Au avut ocazia, de asemenea, să viziteze Senatul şi Parlamentul României, unde au servit şi o masa caldă, dar şi să joace în Parcul Cişmigiu, să se plimbe cu hidrobicicletele. Pentru copii a fost o experienţă de neuitat şi mă bucur că am putut să le fac această bucurie”, a declarat primarul Vasile Petrea.

Alimentarea cu gaze la Homocea, o necesitate pentru comunitate

Proiectul de alimentare cu gaze la Homocea a devenit o necesitate după ce în urma consultărilor cu cetăţenii din Homocea aceştia s-au exprimat în favoarea proiectului. Homocea este o comunitate în continuă creştere. Deşi mulţi tineri sunt plecaţi la muncă în străinătate, majoritatea veniturilor obţinute de aceștia au fost investite în comună, prin ridicarea de noi locuinţe, ceea ce demonstrează intenţia acestora de a reveni în ţară. De aceea, nu este de mirare că aceştia au solicitat să aibă posibilitatea de a se racorda la o reţea de gaze pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă. Administraţia de la Homocea a venit în întâmpinarea cetăţenilor săi, astfel că lucrările pentru alimentare cu gaze a comunei Homocea vor începe imediat ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei va aviza construcția, în primă fază, a 7 kilometri de conductă principală, care va lega Homocea de conducta magistrală, urmând ca apoi să fie depus un nou proiect pentru extinderea rețelei de gaz și racordarea pe străzile din întreaga comună prin finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

„Dacă în urmă cu doi ani, atunci când au început să curgă solicitările din partea cetăţenilor pentru gaze, acesta părea doar un vis frumos, iată că astăzi suntem la doar un pas de a-l transforma în realitate. Un pas important pentru a spori confortul locuitorilor din comuna Homocea. De la bugetul local a fost alocată suma de 127.000 lei pentru studiul de fezabilitate privind ”Înfiinţare proiect de distribuţie gaze naturale în satele Homocea şi Lespezi”, din care 15.000 lei au fost deja achitați ca și avans, iar la predarea studiului urmează să plătim diferența”, a spus primarul Vasile Petrea.

Investiţia va fi făcută în parteneriat public-privat şi urmează să fie realizată cu banii unui operator regional de gaze naturale, iar după finalul contractului întreaga infrastructură va fi predată integral autorităţilor locale. Lucrările pentru acest proiect au fost contractate cu operatorul Apopi& Blumen, o companie românească cu capital 100% privat, care funcţionează în regiunea judeţului Iaşi şi a Moldovei din anul 1993.Firma are în concesiune și derulează cu succes activități de câțiva ani la Panciu și la Odobești, inclusiv sat Unirea.

Pentru un bun gospodar, un obstacol devine o oportunitate

Încă de la preluarea mandatului, primarul liberal de la Homocea, Vasile Petrea s-a lovit de numeroase obstacole. Să amintim numai faptul că a preluat comuna cu datorii foarte mari către furnizorii de servicii, din cauza unei administraţii precedente deficitare. “Am considerat întotdeuna că un obstacol, oricât de dificil ar fi, trebuie privit în primul rând ca o oportunitate de a explora noi soluţii. Homocenii au înţeles dificultăţile cu care ne-am confruntat la prealuarea mandatului şi au fost alături de noi, la fel cum noi am încercat de fiecare data să venim în întâmpinarea doleanţelor lor. Am încercat, în măsura în care a fost posibil, să îi consultăm pentru proiectele importante pe care le-am făcut la Homocea sau pe care ne-am propus să le facem în viitorul apropiat. I-am consultat atunci când a fost vorba de şcoala Lespezi şi ei au decis că vechea şcoală trebuie renovată, pentru ca actul educational să fie unul de calitate, pentru că ai lor copii merită tot ce e mai bun. I-am consultat pentru proiectul de gaze şi homocenii ne-au spus că îşi doresc această utilitate în comuna lor. I-am consultat pentru că multe din proiectele pe care le-am realizat, au fost din banii de la bugetul local. Şi e adevărat că bugetul e al primăriei, dar e vorba de bani din taxe şi impozite locale, bani ai comunităţii. Noi suntem o comunitate unită şi îmi place să cred că homocenii sunt alături de mine, la fel cum eu sunt alături de ei. Am făcut lucruri frumoase împreună. Unele mai repede, altele au pornit mai greu din motive care ţin de birocraţia sistemului. Avem în continuare planuri frumoase pentru comunitatea din Homocea, pe care le vom pune în practică în viitorul apropiat. Eu şi consilierii PNL am încercat să punem de fiecare data interesul comunităţii pe primul loc şi cred că am reuşit acest lucru. Suntem o comunitate unită şi sperăm să rămânem aşa şi în viitor. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus primarul Vasile Petrea.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo.Cod mandatar: 41190007.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp