La Homocea, proiecte importante pentru întreaga comună au fost finalizate cu succes

Liberalii din localitate îi îndeamnă pe oameni să vină la vot pe 26 mai, pentru că ”echipa PNL cu Rareș Bogdan în frunte este cea mai competentă”

Pentru locuitorii din satul Lespezi, construcția școlii a fost posibilă în mai puțin de trei luni. Întreaga sumă, de peste 450.000 lei, a venit de la bugetul local. Căminul cultural folosit anterior drept școală a fost și el renovat și și-a recăpătat destinația inițială. Iar dispensarul uman a fost modernizat pentru a asigura condiții decente celor care vin la medic.

Primarul Vasile Petrea și consilierii locali au organizat o întâlnire publică cu locuitorii din comună, oamenii fiind întrebați ce-și doresc cu adevărat: școală sau cămin cultural. Astfel, după ce timp de aproape zece ani copiii și profesorii au învățat în spațiul improvizat, cu pereți din rigips, al Căminului Cultural, în frig și în condiții total improprii, iar între timp mai mulți părinți din sat au luat decizia de a-și transfera copiii în alte școli din vecinătate, în luna octombrie a anului trecut, după mai puțin de trei luni de la începerea lucrărilor, școala a fost gata. „Ne-a fost foarte greu. Au fost 10 ani în care am învăţat în condiţii improprii, în clădirea Căminului Cultural„, a spus la momentul inaugurării, directoarea şcolii Homocea, Maura Iacob. La ora actuală, Şcoala Lespezi are patru săli de clasă şi un laborator de informatică, în care învaţă circa 80 de copii. Primarul liberal Vasile Petrea a spus în repetate rânduri că ”lucrurile importante pentru oamenii din comunitate sunt prioritatea administrației pe care o conduce!”

Atât la inaugurarea noii școli, cât și la alte evenimente, cum a fost recenta vizită la București a unui grup de peste 150 de copii, la Biblioteca Națională a României, la sediul Parlamentului și în parcul Cișmigiu, președintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a fost alături de oamenii din Homocea și continuă să sprijine administrația liberală de succes din localitate.

Căminul Cultural și dispensarul uman, modernizate cu bani de la bugetul local

După ce școala Lespezi a fost finalizată, tot anul trecut Primăria Homocea a dispus din fonduri proprii, refacerea clădirii și revenirea sa la scopul inițial, cel de a găzdui evenimente cultural-artistice, precum și evenimente pentru oamenii din comunitate. Și dispensarul medical din localitate avea nevoie urgentă de reabilitări și de modernizări, cu respectarea standardelor și cerintelor actuale din domeniu, realizându-se un pas înainte în vederea creșterii calității serviciilor de bază ale populației. Sumele au fost alocate în 2018 de la bugetul local, iar modernizarea a fost realizată cu forțe proprii. În dispensar îşi desfăşoară astăzi activitatea, în beneficiul comunităţii, trei medici de familie şi un medic stomatolog.

Cărți funciare pentru terenurile agricole prin programul național de cadastru

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru întocmirea cărţilor de cadastru la nivelul localităţii au fost deja repartizate pentru finalizarea acestei acţiuni, respectiv 165.000 lei inițial, după care, în urma demersurilor primarului, suma a fost suplimentată cu 70.000 lei. ”Prin acest program, noi am identificat oportunitatea de a face cărțile pentru terenurile agricole din extravilanul localității. Am reușit să convingem un specialist să facă cadastrarea cu sumele alocate în cadrul programului, iar contractul l-am semnat încă de anul trecut. Măsurătorile și întocmirea cărților funciare au început de luna trecută. Durata contractului este de doi ani. Noi ne numărăm printre cei care am reușit, însă lucrurile nu au fost deloc simple. Drept dovadă, sunt localități care nu au reușit să semneze contracte”, a declarat edilul de la Homocea. Acțiunile administrației dovedesc că atunci când vrei, se poate!

