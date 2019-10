Liviu Macovei ales președinte la USR Focșani

Duminică, a avut loc conferința municipală în cadrul căreia s-a votat președintele dar și componența biroului politic. În urma acesteia, cu 27 de voturi, a fost ales președinte Liviu Macovei iar vicepreședinți Corina Atanasiu și Radu Merchea. ” M-am hotărât să candidez la preșidinția organizației municipale pentru că am considerat că dacă vreau sa câștig alegerile locale, nu o pot face singur, am nevoie de o echipă. Dacă vreau să-mi asum responsabilitatea candidaturii la Primăria Focșani, trebuie să-mi asum și responsabilitatea coordonării echipei USR Focșani. Dacă vreau să ies în campanie și să cer votul și încrederea cetățenilor, trebuie să am în primul rând voturile și încrederea propriilor colegi. Îmi doresc ca ziua de azi să marcheze un nou început și o nouă mentalitate. Este datoria noastră să intrăm în anul electoral care urmează ca o echipă unită și solidă, o echipă motivată, o echipă câștigătoare! Știu că într-un județ dominat net de un PSD dictatorial, alături de un PNL obedient, șansele ca un partid nou sa câștige alegerile par imposibile. Dar cetățenii ne-au trimis un semnal la alegerile europarlamentare, ne-au votat în număr foarte mare, acel vot ar trebui să ne responsabilizeze și mai mult. Trebuie să facem o opoziție decentă dar agresivă și să convingem oamenii că USR este soluția cea mai potrivită pentru a scoate Focșaniul din stagnarea economică, demografică și culturală la care a fost condamnat de cei care l-au administrat până acum și să-l transformăm într-un oraș deschis, un oraș modern. Îi aștept alături de mine și de echipa USR pe toți focșănenii care vor același lucru și sunt convins că împreuna vom crea mari surprize partidelor vechi”, a declarat președintele Liviu Macovei. Din Biroul Politic Municipal mai fac parte Hăineală Bogdan, Tătăruș Alexandru, Mădulerea Sorin și Tătaru Alexandra.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp