Liviu Macovei: Prețurile de la barierele Parking duble față de ce se vinde pe piață

De acum celebrele bariere din parcarea de la Electrica, au constituit subiectul unor declarații de presă în care directorul de la Parking, domnul Statache, s-a simțit nevoit sa ne explice cu emfază că investiția e constituita din “vârfuri calitative ale piramidei”😳 și astfel se justifica prețul. Faptul ca a simțit nevoia să se justifice fără să-l acuze nimeni de nimic, m-a determinat să fac și eu o cercetare privind subiectul. În primul rând am constatat că domnul Statache ne spune că a pus bariere Parkomatic dar ele sunt de fapt bariere Came. Aparatele de taxare sunt Parkomatic, nu barierele. A mai pus și niște camere de luat vederi, a montat un chioșc dotat cu un computer si o casă de marcat.

Am căutat și eu oferte fix pe cele lăudate de domnul director și am constatat cu surprindere că tot sistemul de acolo, pe cele mai scumpe componente, accesorii și software, se poate implementa cu aproximativ 50.000-60.000 de RON cu tot cu TVA.

Având în vedere că suma anunțată de dl. Statache este de 124.950 cu tot cu TVA, aș dori să explice cetățenilor cum se justifică diferența DUBLĂ de preț. Mie îmi vine greu să cred ca în 2019 cineva mai face o astfel de japcă pe bani publici ca în anii ‘90 dar nu se știe niciodată.

Nu de alta dar mai sunt parcări de amenajat în Focsani și sper sa nu ne coste tot DUBLU.

P.S. O bariera Came exact modelul pus la Electrica, costa 5900 RON fără accesorii si 12.000 RON cu toate accesoriile posibile.

Liviu Macovei – om de afaceri

