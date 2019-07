Liviu Macovei s-a înscris în USR. Acesta ar putea candida pentru funcția de primar al Focșaniului

În urma unei perioade în care am reflectat serios la viitorul implicării mele în politică și în proiecte care țin de viitorul comunității, am luat decizia de a demisiona din Partidul Național Liberal și să mă alătur echipei USR Vrancea. Din 2016 mi-am desfășurat activitatea cu bună credință în partidul din care am demisionat, crezând și sperând că voi găsi acolo ceea ce am găsit acum în USR, o echipă tânără și competentă, orientată către interesul cetățeanului și al comunității. Din păcate, realitatea mi-a demonstrat că m-am înșelat și în ciuda multor oameni onorabili aflați printre foștii mei colegi, în PNL Vrancea nu mai există un mediu politic compatibil cu viziunea mea despre ceea ce înseamnă politica și interesul comunității.

Sunt onorat de primirea de care am avut parte în USR și vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată, promițându-le că voi activa alături de ei cu bună credință și loialitate. Vin in USR cu programul „Zece pentru Focșani”, care conține 10 puncte realiste și aplicabile într-un mandat, care vor pune Focsaniul pe o traiectorie corectă și îl vor dezvolta.Voi dezvolta acest proiect alături de colegii din USR si va fi baza programului meu electoral pentru a obține încrederea colegilor mei în ceea ce privește candidatura la Primăria Focșani. Voi continua să fiu foarte atent la activitatea actualei conduceri a Primăriei și voi sancționa public toate abaterile de la interesul superior al cetățeanului.

Focsaniul are multe probleme, dar cele mai importante sunt lipsa de transparență, de competență și cheltuirea iresponsabilă a banilor publici.

În perioada următoare mă voi implica în toate acțiunile USR, atât în Focșani, cât și în restul filialelor vrâncene. Vreau să stau personal de vorbă cu cât mai mulți cetățeni interesați de binele comunității și de un nou mod de a face politică și administrație. Voi susține candidatul Alianței USR – PLUS pentru Președinția României și mă voi implica activ în această campanie pentru o Românie a viitorului, o Românie din care tinerii nu mai vor să plece. Voi profita de această perioadă pentru a cunoaște cât mai aprofundat problemele pe care le au cetățenii și așteptările lor de la cei care îi conduc.

Administrația publică municipală actuală este dezastruoasă și păguboasă, iar acest lucru trebuie taxat încă de pe acum, prin continuarea opoziției civilizate pe care USR a facut-o și o va face în continuare .PSD nu mai poate vorbi de o reprezentare majoritară, în condițiile în care a avut aproape același număr de voturi ca USR.

Indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul, sunt convins că am făcut cea mai bună alegere venind într-o echipă tânără, energică și animată de aceleași principii în care cred și eu. Împreună vom reuși să producem schimbarea mult așteptată în Focșani și în județul Vrancea. Încrederea pe care ne-o acordă cetățenii crește de la o zi la alta și asta ne responsabilizează în lupta noastră pentru o administrație modernă, o administrație cinstită și un oraș deschis către viitor. –

