Liviu Macovei : Zece pentru Focșani

Cunoașteți cu toții, probabil, celebra expresie ”Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, ci întreabă ce poţi face tu pentru ea”. Acesta a constituit, de la bun început, motivul pentru care am decis, la un moment dat, să mă implic în politică.

Cred cu tărie că pot face mai multe pentru comunitatea în care m-am născut, am crescut și mi-am desfășurat activitatea, motiv pentru care anunț oficial implicarea mea în competiția internă a PNL pentru desemnarea candidatului la primăria Focșaniului în alegerile de anul viitor.

Intru în această competiție cu convingerea că locuitorii Focșaniului merită mai mult. Merită un oraș mai curat, mai îngrijit, un oraș care să ofere oportunități de angajare în câmpul muncii sau condiții prielnice de a dezvolta propria afacere, un oraș care să ofere șanse tinerilor și condiții de trai mai bune pentru cei în vârstă.

Trei sunt principiile care mă vor călăuzi în această provocare. Principii pe care le-am respectat toată viață, iar cei care mă cunosc pot confirma asta, și de la care nu mă voi abate sub nici o formă. În primul rând, consider critica în sine o formă fără fond; a critica doar de dragul de câștiga simpatii are efecte doar pe termen scurt. O construcție sănătoasă, pe lângă critică, trebuie să ofere propuneri, soluții, rezolvări.

Doi. Sunt ferm convins că pentru a reuși, este nevoie de implicarea a câtor mai mulți dintre Dvs. Este nevoie de unitate, și nu de dezbinare. Voi încerca să-i strâng laolaltă pe toți cei care vor binele acestui oraș.

În al treilea rând, detest atacurile la persoană, motiv pentru care intenționat am folosit termenul de competiție în dauna unei lupte sau bătălii. Direct sau prin interpuși sunt convins că acestea nu vor lipsi, însă voi prefera să nu reacționez pentru că știm cu toții: minciuna are picioare scurte.

Astea fiind spuse, mai adaug doar că în zilele ce urmează voi prezenta viziunea mea referitoare la dezvoltarea orașului Focșani, un program de guvernare în zece puncte pe care așa l-am și intitulat #ZecePentruFocșani. Un program pe care îl voi supune atenției Dvs. și pe marginea căruia aș vrea să discutăm, să-l analizăm și, de ce nu, să-l îmbunătățim împreună.

