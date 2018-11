Localitatea Tâmboești își schimbă înfățișarea. Proiectele de investiție curg pe bandă rulantă

Localitatea Tâmboești se schimbă, cu fiecare an, în mai bine. Proiectele de investiții se derulează pe mai multe direcții, pentru a reuși să îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor. Pe linia modernizării infrastructurii, în anul 2018, au fost asfaltați 7,2 kilometri de drum cu poduri peste pârâuri, investiția fiind în derulare. S-a construit un pod spre Slobozia Bradului, lucrarea fiind în proporție de 85 % finalizată. ”Cu bani din bugetul propriu am balastat 4 kilometri de drum agricol, printre vii. În primăvară vom asfalta, tot din bugetul nostru, 3,6 kilometri de drumuri comunale ce se vor intersecta cu acestea, asfaltate acum. Prin Asociația Intercomunitară, vom achiziționa atașamente pentru buldoexcavator, lamă pentru deszăpezire și freză. Vrem să fim independenți și iarna să ne curățăm singuri drumurile. Noi avem un contrat încheiat cu o firmă dar doar dacă zăpada este foarte mare și noi nu putem face față cu utilajele noastre”, a spus primarul Marian Pleșea. Administrația locală avut un rol foarte important în modernizarea unităților școlare dar și în stimularea elevilor. La cele două școli din comună, s-au amenajat parcări pentru cadrele didactice, alei pietonale iar la Școala Slimnic a fost creat un spațiu verde, pentru relaxarea copiilor. ”Anul viitor, avem un proiect prin care dorim dotarea a zece săli de clasă cu video proiectoare, tablă interactivă, laptop și mobilier colorat. Am dotat deja o sală de clasă, ca model, pentru a vedea cum este și cum se descurcă elevii și cadrele didactice. Tot în proiect, ne dorim să montăm mobilier colorat la clasele primare și să dotăm un laborator cu 10 laptopuri”, a mai precizat edilul. Prin hotărâre de consiliu local, cel mai bun elev dar și cel mai bun sportiv au primit premii. ”De doi ani, oferim premii pentru copiii care învață foarte bine dar și pentru cei ce au rezultate sportive bune. Au primit din partea noastră, câte un laptop și o bicicletă performantă. Pentru anul acesta, ne propunem să îi premiem și pe elevii care au o prezență bună la școală. Sperăm ca astfel, să prevenim abandonul școlar”, explică Marian Pleșea. Pentru proiecte de viitor, primăria a achiziționat mai multe suprafețe de teren pe care își dorește să construiască un mausoleu, un loc de joacă pentru copii dar și un cămin de bătrâni. De asemenea, s-au cumpărat și două terenuri pe care în primăvară se vor fora puțuri care să ajute la îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă. ”Avem proiecte mari, pentru viitor. Vrem să reabilităm Căminul Cultural din Tâmboești, proiectul a fost aprobat de CNI. De asemenea, tot aprobate mai avem un proiect de construcție a unei săli de sport cu 102 locuri dar și o grădiniță cu 3 săli de clasă la Slimnic”, a spus primarul. Pentru siguranța cetățenilor, în comună a fost montat un sistem de supraveghere video. Proiectele primarului și a echipei sale din Primărie sunt multe iar cu ajutorul și bunăvoința cetățenilor vor putea fi duse la bun sfârșit.

