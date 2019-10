Meci de polo România – Germania la Focșani

În această sâmbătă, 12.10.2019, ora 19.00, la Bazinul de înot didactic din Focșani, va avea loc meciul de polo România- Germania, meciul tur din barajul de calificare la Campionatul European de Senioare din Ungaria, din anul 2020.

În urma parteneriatului pe care Consiliul Județean Vrancea îl are cu Federația Română de Polo, în perioada 23-27 aprilie 2019, am găzduit evenimentul ”Vrancea County Water Polo Tournament”, care a cuprins mai multe meciuri între echipele naționale de juniori sub 17 ani din România, Republica Moldova, Belarus și Bulgaria. Acum, suntem bucuroși să fim gazdele primului meci oficial susținut în Vrancea al echipei feminine de polo a României.

Ne dorim ca de la an la an numărul acestor competiții sportive, organizate în Vrancea, să crească și să devină un reper al județului nostru.

Accesul în tribune este gratuit, începând cu ora 18:30, în limita locurilor disponibile.

Vă așteptăm într-un număr cât mai mare pentru a susține, împreună, echipa noastră! Succes, România!

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

