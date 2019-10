Membrii Alianței USR PLUS au promovat dreptul la fericire prin localitățile județului

Vrâncenii au dreptul la fericire și Dan Barna îl va reda tuturor românilor. Au acest drept așa cum orice cetățean european și al lumii ar trebui să-l aibă. Vrâncenii au șansa acum să fie repuși în drepturi depline, după 10 noiembrie. Stă în puterea fiecăruia să iasă din captivitatea în care au fost lăsați de comuniști și, ulterior, de baronul PSD. Votăm pe 10 și 24 noiembrie dreptul la fericire!

Vrâncenii au fost furați de comuniști, le-au fost confiscate averile, au fost bătuți, omorâți, înfometați, băgați în închisori pentru că au avut îndrăzneala să se opună sistemului.

În ultimii 30 de ani au fost amăgiți că li se va oferi un trai mai bun și că vor avea parte de o viață decentă. Cu locuri de muncă bine plătite, cu taxe suportabile, cu acces la educație, servicii medicale ș.a. Au fost mințiți și amăgiți până și-au pierdut încrederea și optimismul că se va mai putea schimba ceva. Guvernul PSD din ultimii 3 ani ne-a împovărat pe toți cu datorii pe care le vor plăti multe generații viitoare. Cine mai înapoiază fericirea familiilor pribege în Diaspora și a părinților rămași în țară așteptându-și copiii acasă? Baronii au exportat resursele locale către fieful PSD, au alungat investitorii care ar fi putut crea locuri de muncă bine plătite, iar Oprișan a reușit să aducă județul Vrancea în topul sărăciei. Așa a alungat tinerii în străinătate, departe de familiile lor.

Membrii Alianței USR PLUS s-au împărțit în echipe și au reușit și săptămâna aceasta să interacționeze cu cât mai mulți cetățeni, atât în localitățile din județ, cât și în Focșani. Așa au aflat care le mai sunt nevoile, dorințele și chiar au propus soluții. ”Oamenii cu care am vorbit au fost deschiși și chiar își doresc o schimbare. Una reală. Am întâlnit destui oameni triști și astăzi, în Vulturu, Tichiriș, Focșani, care ne-au mărturisit că își doresc un trai mai bun. Agricultorii simpli, spre exemplu, sau cei cu salarii minime ne spuneau că nu mai rămân cu nimic de pe urma muncii lor. Pensiile sunt mici și oamenii simt din ce în ce mai acut bătaia de joc din partea politicienilor, care și-au votat pensii speciale fără nicio mustrare de conșțiință. Acest fapt discriminator trebuie să înceteze, iar pentru un trai mai bun, garantat tuturor cetățenilor, trebuie să ne implicăm cu toții. Nu mai trebuie să stăm deoparte. Trebuie să ieșim masiv la vot. Doar cu fără penali în funcții publice și un președinte ca Dan Barna putem aduce fericirea în România”, a menționat Liviu Macovei, președintele USR Focșani.

Acum vrâncenii pot pune STOP furtului, minciunii și tristeții.

Vrâncenii pot avea șansa să devină fericiți în județul și țara lor. Dan Barna poate garanta această fericire și trebuie să îl votăm să devină președintele țării din partea Alianței 2020 USR PLUS.

Oprirea taxării sărăciei este una dintre prioritățile lui Dan Barna cu un impact semnificativ la nivel social. ”Prin această măsură se va urmări activarea persoanelor vulnerabile și încadrarea lor în muncă, lucru care se va realiza prin eliminarea taxării pe salariul minim pe economie”, se specifică în programul candidatului Alianței USR PLUS la alegerile prezidențiale. Material publicat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL la comanda USR. Cod mandatar financiar 31190011.

