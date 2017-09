Militarii focșăneni îi tund gratis pe copiii sărmani

Ca în fiecare an, militarii garnizoanei Focşani, în cooperare cu membrii Fundaţiei Capela Militară „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul”, vor continua în data de 07.09.2017 orele 09.00-15.00, seria de proiecte menite să sprijine copiii din familii cu posibilităţi materiale limitate din comunitatea vrânceană, printr-o serie de activităţi de pregătire pentru începrea noului an şcolar. Mai mulţi copii vor beneficia de serviciile gratuite din cadrul standului de frizerie, special amenajat, şi vor primi rechizite de care au nevoie odată cu începerea noului an de învăţământ. Militarii brigăzii speră că astfel, odată cu primul sunet al clopoţelului, să aducă în sufletele copiilor un zâmbet şi speranţa unui an şcolar plin de realizări. Le dorim succes în noul an de învăţământ!

Informare de presă

