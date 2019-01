Prioritățile pentru Focșani din programul lui Liviu Macovei

Orice lucru bine făcut trebuie să aibă la bază un plan temeinic întocmit. Așa cum un inginer construiește o casă pe baza unui proiect realizat în prealabil, așa și un politician trebuie să știe limpede și din timp ce are de făcut. În acest scop am identificat principalele probleme cu care se confruntă focșănenii și modul în care acestea pot fi rezolvate, realizând un program pe care l-am intitulat #ZecePentruFocsani

Forma prezentată mai jos nu reprezintă decât un rezumat, urmând ca în zilele ce urmează să iau fiecare domeniu în parte pe care să îl dezvolt în detaliu și să îl supun dezbaterii Dvs., urmând ca în urma propunerilor primite să redactez o formă finală.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

Iată care sunt principalele mele priorități pentru Focșani:

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

1. Economie – mediu de afaceri

Promovarea unui pachet de facilități fiscale pentru firmele care sunt dispuse să investească în orașul Focșani și să creeze locuri de muncă aici. Debirocratizare – în acest moment pentru o simplă prelungire a unei autorizații este nevoie să mergi la 4 ghișee, acest lucru trebuie să dispară. Statul la cozi pentru plata taxelor va și el eliminat. Se impune, deasemenea, crearea unui hub industrial care să permită accesul celor interesați la spații de lucru destinate dezvoltării afacerilor. Prioritizarea accesului pentru agenții economici la infrastructura edilitară: rețeaua de apă și canalizare, rețeaua de gaze și cea electrică. Dezvoltarea unui program start-up, prin care se vor acorda fonduri nerambursabile celor care vor să-și înființeze o afacere la nivel local.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

2. Infrastructură modernă

Finalizarea de urgență a lucrărilor, cele care se fac în pas de melc și care durează de prea multă vreme, forțând la maxim nervii focșănenilor. Demararea unor investiții noi în infrastructură. Construirea de noi locuri de parcare – o mare problemă în prezent. Realizarea unui studiu de trafic și modificarea infrastructurii rutiere în funcție de rezultatele acestuia. Efectuarea de reparații curente ale străzilor pe baza unor standarde de cost și calitate.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

3. Educația și oportunitățile pentru copii

Autoritățile locale trebuie să aibă, și vor avea, un rol activ în procesul educațional. În primul rând se impune aducerea la cele mai înalte standarde a școlilor și grădinițelor din oraș. Obținerea tuturor avizelor necesare funcționării acestora în condiții optime. Crearea de noi spații de joacă pentru cei mici.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

4. Sănătate

Transferul Spitalului Județean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din subordinea Ministerului Sănătății în cea a autorităților locale, Vrancea fiind singurul județ din România care nu a respectat legea ce prevede expres acest lucru. Identificare de soluții pentru a înființa noi clinici în oraș.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

5. Parcuri și spații verzi

Amenajarea de urgență a Parcului Bălcescu și reamenajarea Grădinii Publice (Parcul Central). Utilizarea mai eficientă a spațiilor dintre blocuri. Realizarea de noi spații verzi și zone de recreere.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

6. Modernizarea piețelor din oraș

Modernizarea de urgență a celor trei piețe din oraș – Moldova, Sud și Bahne, pentru ca locuitorii Focșaniului să aibă acces la cele mai proaspete produse comercializate în spații adecvate.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

7. Sport și baze sportive

Renovarea bazelor sportive existente; majoritatea aflându-se, în acest moment, într-o stare jalnică. Construirea unei baze sportive de la zero prin atragerea de fonduri europene. Amenajarea tuturor terenurilor de sport aflate în incinta școlilor și permiterea accesului la acestea chiar și în perioada vacanțelor. Atragerea de investiții și crearea unor evenimente sportive cu impact național și internațional, astfel ajutând și turismul.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

8. Colectarea selectivă a deșeurilor

Punerea în practică a unui program de colectare selectivă a deșeurilor. Pe lângă protejarea mediului înconjurător, colectarea selectivă înseamnă și bani suplimentari la buget.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

9. Smart City

Implementarea conceptului Smart City sau Oraș Inteligent și la Focșani, pe modelul orașelor din vestul țării. Ceea ce înseamnă, în primul rând, implicarea activă a locuitorilor acestui oraș în rezolvarea problemelor locale; atât prin întâlniri organizate regulat, cât și printr-o platformă digitală care să faciliteze dialogul între cetățeni și autorități.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

10. Transparență în cheltuirea banilor publici

Înființarea unei comisii de transparență în subordinea Consiliul Local care să dea aviz oricărui proiect inițiat în acest for. Publicarea pe site -ul primăriei a oricăror cheltuieli în care este angajată aceasta – orice contract și factură. Cetățenii merită să știe pe ce sunt cheltuiți banii lor.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍

#ZecePentruFocsani

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google