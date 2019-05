Mulțumim GuvernuluiPSD Dăncilă! Urmează iar scumpiri!

Din rău în mai rău! Așa este traiul românilor de la o lună la alta. Prognoza prezentată de reprezentanții Băncii Naționale a României arată că urmează cel puțin un an și jumătate cu creșteri de prețuri în România. La acest capitol al scumpirilor, în primele luni din acest an țara noastră a fost campioana Uniunii Europene. Până la finalul acestui an, vom avea scumpiri de 4,2% în medie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut iar anul viitor prețurile vor crește cu încă 3%. Guvernarea dezastruoasă a PSD ne-a condus către acest declin economic. Voi puteți stopa degradarea țării. Veniți la vot pe 26 mai! Puneți ștampila pe căsuța numărul 5, votați PNL! (Material realizat de SC Informația Vrânceană SRL, la comanda PNL. Cod mandatar financiar 41190007)

