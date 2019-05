Nereju pe primul loc! Investiții de milioane de euro realizate de administrația PNL

”Ne dorim cât mai multe proiecte pe fonduri europene și de aceea le recomandăm oamenilor să voteze candidații PNL la europarlamentare”, a afirmat edilul Toader Gemănaș

Primăria Nereju performează sub conducerea primarului liberal Toader Gemănaș, având în lucru proiecte de câteva milioane de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat. Nu mai puțin de opt proiecte în derulare sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Cinci dintre acestea sunt pentru extinderi de grupuri sanitare și reabilitări la următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Nereju Mic, Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” Nereju, Grădinița cu program normal nr. 1 Nereju Mic, Grădinița cu program normal nr. 1 Nereju, Grădinița cu program normal Sahastru. Primăria Nereju mai trebuie să realizeze investiția în alimentare cu apă, lucrează la construirea unui pod ce leagă satul Brădăcești de cătunul Crăciunari și va moderniza drumul comunal 106 Nereju-Păvălari. Autoritățile locale au atras fonduri europene pentru două proiecte, modernizarea și dotarea căminului cultural din Nereju și dotarea cu utilaje, respectiv buldoexcavator și autovehicul multifuncțional. Primăria mai are în lucru și trei proiecte finanțate din bugetul local. Este vorba de împrejmuirea și construcția unei magazii pentru lemne la Școala ”Dimitrie Gusti”, construirea unei școli în satul Chiricari și amenajare parcări auto. Școala Chiricari este în faza de recepție și în cel mai scurt timp posibil copiii se vor muta în ea și vor beneficia de condițiile oferite. ”Proiectele la care lucrăm s-au derulat cu dificultate în ceea ce privește partea de implementare. Pentru ca aceste investiții să fie aprobate și să obțină finanțare am beneficiat de sprijinul și îndrumarea președintelui PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, cu care am avut o colaborare foarte bună, de susținerea colegului deputat Ion Ștefan, dar și de sprijinul unor instituții ale statului, prin funcționari care au înțeles cât de importante sunt proiectele noastre. Lucrările la alimentarea cu apă, care urmează să înceapă, au fost întârziate din cauza președintelui Obștii Nereju, Popa Șerban, care ne-a pus piedici în executarea lucrărilor, ținând cont că această investiție se desfășura și pe terenul aflat în proprietatea obștii”, a declarat Toader Gemănaș, primarul comunei Nereju.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007

