Panciu: Trupa de majorete vicecampioană națională

Trupa de Cheerleading Eagles din Panciu este vicecampioană la Concursul Național de Majorete și Cheerleading – Ediția a XII-a. Competiția s-a desfășurat în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, reunind la start 57 de echipe, care au concurat la patru secțiuni: Majorete tradiționale, Cheerleading, Majorete Show Dance și Performance Cheer.

Echipa din Panciu, pregătită de profesoara Oana Ioan și avându-i în componență pe sportivii Lăcrămioara Popa, Adina Ciocârlan, Denisa Radu, Delia Ulian, Milena Rusu, Oana Caraconcea, Bianca Lupu, Oana Vulpoiu, Mădălina Pricope, Andra Diaconu, Claudiu Dogaru, Nicu Chelaru, Mario Feraru, Ciprian Ababei, Robert Rusu, Răzvan Ursu, Cosmin Gavrilă, Sebi Paucă, Radu Alexandru Țane, Andrei Grecu, a concurat la categoria Cheerleading seniori coed, unde s-a clasat pe locul II. Păncenii au mai ocupat locurile II și III la categoria Cheerleading group stunt, cu grupurile alcătuite din Lăcrămioara Popa, Claudiu Dogaru, Nicu Chelaru, Mario Feraru și, respectiv, Adina Ciocârlan, Ciprian Ababei, Robert Rusu și Răzvan Ursu.

„Echipa noastră a avut o prestație foarte bună, în ciuda faptului că, înainte de concurs, una dintre fete a suferit o accidentare! Toți au reușit să se comporte ca niște profesioniști și au mers mai departe, demonstrând că sunt sportivi de valoare! Fata accidentată a tras de ea și a participat, iar evoluția ei a fost la superlativ. Cei din public au văzut elementele ei impecabile, fără nici măcar o greșeală, lacrimile de durere de pe obraji au fost văzute și știute doar de noi. La categoria group stunt echipa noastră a fost la diferență de 0.5 puncte de locul I! Felicit toți membrii echipei pentru efortul depus! Am avut norocul să antrenez copii ambițioși, muncitori și perseverenți! Cheerleading-ul nu este un sport ușor! Dacă ar fi simplu, l-ar face toată lumea! Acesta este un motiv în plus să fiu mândră de echipa mea și să mă înclin în fața ei! Progresul vine odată cu perseverența, antrenamentele intense și implicarea totală, iar la ei progresul a fost evident! Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit pentru participarea la acest campionat! Mulțumim domnului primar al orașului Panciu, Iulian Nica și tuturor celor care au avut încredere în noi, în munca și evoluția noastră!“, a declarat antrenoarea Oana Ioan.

Performanța obținută la Campionatul Național de la Cluj-Napoca a calificat echipa din Panciu, pentru al 5-lea an consecutiv, la Campionatul European de Cheerleading, care va avea loc în luna iunie, la Sankt-Petersburg (Rusia).

Participarea la competițiile naționale și europene ale Trupei de Cheerleading Eagles Panciu este susținută de Primăria Orașului Panciu, ca urmare proiectului de educație non-formală, derulat în parteneriat cu Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu și Casa de Cultură Mihai Eminescu Panciu. „Felicit întreaga echipă pentru aceste rezultate deosebite! Am avut mereu încredere în acești sportivi minunați care, iată, și la Cluj-Napoca și-au demonstrat valoarea! Suntem cu toții mândri de ei! Țin să le mulțumesc pentru toată munca lor, pentru perseverență, disciplină, ambiție! În același timp, o felicit și îi mulțumesc antrenoarei Oana Ioan, pentru efortul depus la antrenamente, alături de elevii ei, pentru modul în care i-a stimulat și coordonat, pentru seriozitate și, mai ales, pentru profesionalism! Voi rămâne, în continuare, un admirator și un susținător al echipei! Mult succes la viitoarele competiții!“, a declarat primarul Iulian Nica.

Biroul de presă al Primăriei orașului Panciu





