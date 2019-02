Patronul unei case de schimb valutar ucis cu o ploaie de gloanțe. Principalii suspecții au încercat să fugă din țară.

De trei nopți, oamenii legii sunt în alertă maximă, după ce un bărbat de 61 de ani, din comuna Slobozia Ciorăști a fost împușcat de mai multe ori și a decedat. Alarma s-a dat vineri seara, când o persoană a anunțat la 112 că pe un drum județean, într-o mașină, se află un bărbat împușcat. La fața locului au ajuns atât polițiști cât și mai multe echipe medicale. Victima, Constantin Chiriță zis Telu, a fost resuscitată însă din păcate a fost declarat decesul. A urmat o noapte albă, pentru polițiști și procurori care au periat zona, în căutare de indicii. La câteva sute, de metri de mașina ciuruită de gloanțe, a fost găsit abandonat un alt autoturism ce prezenta lovituri. Din cercetări, a rezultat că ucigașii au așteptat victima ce se îndrepta spre casă, au tamponat mașina acestuia și au încercat să fure o sumă importantă de bani pe care acesta o avea asupra sa. Patronul casei de schimb valutar s-a blocat însă în mașină, moment în care agresorii au început să tragă mai multe focuri de armă. Două dintre gloanțe l-a nimerit pe acesta. ”La data de 22.02.2019, a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea procesul-verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea de AN (autor necunoscut – n.r.) a infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin.1 C.p., constând în aceea că în data de 22.02.2019, în jurul orei 19,42, victima C.C., în timp ce se afla pe DJ 205 R, Focşani-Slobozia Ciorăşti, conducând autovehiculul marca Mercedes, înmatriculat cu nr. VN 62 MEN, a fost împuşcată în zona membrului superior stâng, de o persoană neidentificată, iar leziunile produse prin împuşcare i-au provocat decesul. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, pentru infracţiunea de omor, faptă prev. de art. 188 alin.1 C.p. şi se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a intervenit decesul persoanei menţionate mai sus, precum şi identificarea autorului săvârşirii faptei. Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au transmis procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. După două zile de cercetări, scotociri și verificări, polițiștii vrânceni au reușit să-și facă un cerc de suspecți, ce au fost dați în consemn la graniță. În cursul zilei de luni, trei dintre aceștia, au încercat să fugă din țară cu un BMW X5. ”Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac II, judeţul Arad, au depistat trei cetăţeni români căutaţi de autorităţi într-un dosar de omor. În data de 25.02.2019, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II-Csanadpalota, I.T.P.F. Oradea, s-au prezentat pentru a ieşi din ţară cetăţenii români S.B., C.M. şi V.G., cu vârste cuprinse între 28 şi 47 ani, domiciliați pe raza județelor Bacău și Vrancea, pasageri într-un autoturism BMW X5. În momentul efectuării verificărilor, constând inclusiv în accesarea bazelor de date specifice controlului de frontieră, poliţiştii de frontieră au constatat că pe numele celor trei persoane era emisă o alertă, având ca obiect punerea în aplicare a unor mandate de aducere emise de către autorităţile române într-un dosar de omor. Persoanele în cauză au fost predate unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, în vederea luării măsurilor legale ce se impun”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră. Suspecții sunt aduși sub escortă, la Parchetul Vrancea unde vor fi audiați.







Partajează asta: Twitter

Facebook

Google