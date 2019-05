PNL a cerut investiții în Garoafa, în timp ce PSD s-a opus

Consilierii PNL din Garoafa au cerut realizarea mai multor investiții în comună, investiții de mare necesitate, însă consilierii PSD au respins toate propunerile. Reprezentanții PNL au depus un proiect de hotărâre prin care au solicitat includerea în lista de investiții din acest an a următoarelor obiective: continuare asfaltare strada Aleea Nufărului, pe o lungime de 500 metri, asfaltarea străzii Lăcrămioarei din satul Ciușlea, reabilitarea rețelei electrice și a iluminatului public pe străzile Vișinului, respectiv Aleea Nufărului, precum și construirea unei fântâni în satul Făurei, str. Luminii. Strada Lăcrămioarei trece prin fața bisericii din Ciușlea și are nevoie și ea de modernizare. De asemenea, cetățenii care și-au construit case noi au nevoie de rețea electrică pentru iluminat. Fântâna din satul Făurei este necesară pentru aproximativ 50 de familii din zonă, care sunt nevoite să aducă apă de la 1 km distanță. ”Am propus realizarea unor investiții de care cetățenii comunei au mare nevoie. Fără nicio justificare, consilierii PSD au respins toate aceste propuneri, deși erau benefice pentru locuitori. După cum se vede, noi, reprezentanții PNL, vrem să îi ajutăm pe cetățenii comunei, în timp ce aleșii PSD nu sunt interesați de acest lucru”, a declarat Laurențiu Diaconu, președintele PNL Garoafa. Acesta a afirmat că pe 26 mai, alegătorii vor sancționa la vot partidul roșu pentru politica sa deficitară. ”Votați PNL pe 26 mai, dragi vrânceni!” Material comandat de PNL. Executat de Media Vemo SRL. Cod mandatar financiar: 41190007

