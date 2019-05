PNL a dublat alocațiile pentru copii. În luna mai se încasează sumele majorate

În această lună, copiii vor primi alocații mărite datorită parlamentarilor PNL. Robert Sighiartău, secretarul general al PNL și deputat liberal, a inițiat acest proiect încă din anul 2018 și l-a promovat intens. ”L-am propus, l-au respins la comisii, apoi în plenul Senatului. Și atunci am zis că e cazul să depun un amendament pentru mărirea alocațiilor la buget. În plenul Camerei a fost acea victorie, când am reușit să trecem majorarea alocațiilor”, a declarat deputatul liberal. Banii vor intra în conturi acum, în luna mai. Majorarea alocației este de la 84 la 150 de lei, iar pentru copiii cu vârste între 0-2 ani de la 200 la 300 de lei. Amendamentul depus de PNL a fost votat cu 123 de voturi pentru, 119 împotrivă și o abținere. Printre cei care au fost împotrivă s-au numărat și deputații PSD de Vrancea. ” Una dintre marile probleme este natalitatea. Noi avem cea mai mică alocație din UE. Înainte de a începe cu alte măsuri, am spus că e necesar să depunem un proiect de majorare a alocațiilor. Cu 84 de lei, 2 lei pe zi, nu poți să cumperi nici un covrig, nu mai vorbim de rechizite, hăinuțe”, a mai declarat deputatul PNL. E pentru a doua oară în patru ani când PNL reușește acest lucru. În 2015, partidul lui Sighiartău, aflat şi atunci în Opoziţie, a obținut o majorare de la 42 de lei la 84 de lei. Iar patru ani mai târziu, tot liberalii, prin secretarul lor general, s-au aflat în spatele amendamentului la bugetul de stat care a dus la dublarea alocaţiilor. (Material comandat de PNL Vrancea. Executat de SC Informația Vrânceană SRL. Cod mandatar financiar 41190007.)

