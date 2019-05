PNL acuză administrația PSD din Adjud că nu asigură accesul la utilități tuturor locuitorilor

Administrația municipiului Adjud are nevoie de o viziunea liberală în conducere, întrucât după foarte mulți ani de conducere PSD s-a ajuns în situația în care nici acum nu este asigurat accesul la utilități pentru toți locuitorii. Locuitorii din Șișcani, Burcioaia, Adjudul Vechi au nevoie de apă și canalizare. La ora actuală, Adjudul este prins în programul Vranceaqua, derulat de Consiliul Județean Vrancea, însă nici acum nu au fost prinse toate străzile în proiect. ”Toți cetățenii municipiului Adjud trebuie să beneficieze de utilități și consider că este un eșec al administrației locale PSD faptul că am ajuns în anul 2019 și încă sunt mari probleme în asigurarea accesului la aceste servicii. Nici implementarea programului Vranceaqua nu rezolvă toate situațiile. De exemplu, strada Ciorcîrliei din Adjudul Vechi nu a fost prinsă în program și nu are nici apă, nici canalizare, în condițiile în care este legată direct de strada principală”, a arătat președintele PNL Adjud, Florin Nechifor. O altă problemă majoră cu care se confruntă municipiul Adjud este alimentarea cu gaze naturale. În cartiere nu există rețele de alimentare, deși magistrala de gaze trece chiar prin Adjudul vechi. De asemenea, chiar și în oraș sunt probleme, întrucât circa 30% dintre locuitori nu sunt racordați la gaze. (Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007)

