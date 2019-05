PNL Odobești, o echipă pregătită să preia conducerea administrației locale

Orașul Odobești are nevoie de o schimbare în conducerea administrației locale, pentru a-l scoate din sfera de influență a PSD și pentru a dinamiza modernizarea acestuia. Pentru aceasta, PNL are pregătită o echipă bine pregătită, care este capabilă să asigure o conducere profesionistă, responsabilă și care are ca prioritate interesele cetățenilor. Organizația PNL Odobești este condusă de Mihai Sorin Opriș, un tânăr antreprenor local, care consideră că trebuie atrase investiții în oraș, care să ducă la crearea de locuri de muncă. Secretarul organizației este Rică Neșu , unul dintre cei mai buni comunicatori ai PNL pe rețelele de socializare. PNL Odobești are trei reprezentanți foarte activi în Consiliul Local Odobești, care au adus în atenția conducerii primăriei problemele și doleanțele cetățenilor și au atras atenția de fiecare când au fost nereguli în actul administrativ. Opoziția din Consiliul Local a fost asigurată de Claudia Codrescu, Mihai Nedelcu și Ștefanache Andrei. Reprezentanții PNL sunt pregătiți să schimbe modul în care este administrat orașul Odobești. Un prim pas pentru a reduce puterea PSD, partidul care, împreună cu ALDE, a condus dezastruos țara, este votul din 26 mai, la alegerile pentru Parlamentul European.

Material comandat de PNL. Cod mandatar financiar: 41190007.

