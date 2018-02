Poliția vrânceană informează!

Cercetați pentru lovire sau alte violențe

La data de 13 februarie a.c., în urma verificărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au identificat doi tineri, de 17 respectiv 20 de ani, din localitate, bănuiți că, la data de 10 februarie a.c., în jurul orei 04.00, în timp ce se aflau pe Bulevardul Unirii, ar fi exercitat acte de violenţă asupra unui bărbat, de 23 ani. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de ”Lovire sau alte violențe”.

Cercetați pentru infracțiuni la regimul silvic

La data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sihlea au identificat cinci bărbați, cu vârste între 18 și 38 de ani, din localitate, bănuiți că, la data de 31 ianuarie a.c., ora 23.00, ar fi tăiat ilegal și sustras 15 arbori diverse esențe dintr-o pădure a Ocolului Silvic Dumitrești. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și sustragerea de material lemnos.

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 13 februarie a.c., ora 14.05, pe DN2 M, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mera au depistat un bărbat, de 65 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 13 februarie a.c., ora 23.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au identificat un bărbat, de 27 ani, din comuna Mera, în timp ce conducea o autoutilitară încărcată cu material lemnos. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că cel în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal.

La data de 13 februarie a.c., ora 23.05, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Păunești au depistat un bărbat, de 31 ani, din comuna Ruginești, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 C, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, cel în cauză s-a sustras de la prelevarea mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal.

Radare

DN2-E85: Călimănești – Haret; Pufeşti-Domneşti; Garoafa-Bizighești;

Golești-Garoafa; Golești- Focșani; Dumbrăveni-Urechești; Sl.Bradului-Obrejiţa; Urecheşti-Popeşti; Focșani; Mărășești; Adjud;

DN 23: Răstoaca; Vulturu

