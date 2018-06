Poliția vrânceană informează!

Conduceau autovehicule cu autorizația de circulație provizorie expirată

La data de 17 iunie a.c., ora 07.40 polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe DN2-E85, pe raza localității Dumbrăveni, un bărbat de 40 ani, din comuna Sihlea, în timp ce conducea autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu, iar autorizația de circulație provizorie era expirată din data de 19.05.2018. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 17 iunie a.c., ora 20.00 polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Adjud, au identificat un bărbat de 27 ani din mun. Adjud, în timp ce conducea pe raza comunei Ruginești, un ATV, având autorizația de circulație provizorie expirată din data de 05.10.2017. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Conducea sub influența alcoolului

La data de 18 iunie a.c., ora 02.55, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud, au depistat pe DJ205H în comuna Pufești o femeie de 44 ani din comuna Pufești, în timp ce conducea un autoturism, sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cea în cauză a fost condusă la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

