Poliția vrânceană informează!

Minor depistat de poliţişti în trafic, la volanul unui autoturism

La data de 5 ianuarie a.c., ora 15.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești au depistat în trafic, pe DC184 – Slobozia Bradului, un minor, în vârstă de 15 ani, din comuna Slobozia Bradului, în timp ce conducea un autoturism. Din cercetări a reieșit faptul că autoturismul i-a fost încredințat minorului, pentru a fi condus pe drumurile publice, de proprietarul autovehiculului (o femeie, de 37 de ani, din aceeași localitate) deși știa că acesta nu posedă permis de conducere. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere şi încredințarea unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere unei persoane care nu posedă permis de conducere.

Tot sâmbătă, 5 ianuarie a.c., ora 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud,au depistat un bărbat, de 40 de ani, din comuna Pufești, în timp ce conducea un autoturism, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul din municipiul Adjud unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, în cauză fiind întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Duminică, 6 ianuarie a.c., ora 11.00, polițiștii adjudeni au oprit pe strada Constructorilor din municipiul Adjud, un autoturism condus de un bărbat, de 57 de ani, din județul Bacău. Întrucât cel în cauză emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele său a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice!

Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa alcoolului riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.

Consumul de alcool constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic, crescând şansele de implicare într-un accident rutier.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Pentru a conduce în siguranţă, şoferul trebuie să îşi păstreze starea de atenţie, să reacţioneze rapid, să vadă clar şi să aprecieze corect distanţa şi viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident creşte.

Conduceţi cu multă atenţie şi răbdare! Respectaţi-i pe ceilalţi participanţi la trafic, indiferent dacă sunt pietoni sau conduc biciclete, mopede ori motociclete!

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google