Poliția vrânceană informează!

Cercetată pentru furt calificat

Ieri dimineață, la ora 07.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Corbița au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, de 60 ani, despre faptul că în perioada 7 – 10 aprilie a.c., persoane necunoscute au pătruns prin efracție într-o anexă din curtea bisericii din satul Buda, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au identificat o femeie, de 23 ani, din localitate, bănuită de săvârșirea furtului.

Prejudiciul, în sumă de 5000 de lei, a fost recuperat în totalitate, pe numele celei în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Prinsă în flagrant în timp ce deținea și comercializa țigări de contrabandă

O femeie, în vârstă de 61 ani, a fost prinsă în flagrant de polițiștii adjudeni, în timp ce deținea și comercializa țigarete provenite din contrabandă.

Ieri, 10 aprilie a.c., ora 09.00, polițiștii adjudeni au depistat o femeie de 61 ani, din localitate, în timp ce deținea și oferea spre vânzare în Piaţa Agroalimentară, mai multe pachete de țigarete, ce nu aveau aplicat timbru fiscal.

Produsele au fost ridicate în vederea confiscării şi depuse la Camera de Corpuri delicte a Poliției Municipiului Adjud, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ,,colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a

mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.

Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de poliţişti

Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Panciu au pus în aplicare, miercuri, 10 aprilie a.c., un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Panciu, pe numele unui bărbat de 24 de ani, din comuna Movilița.

Bărbatul are de ispăşit o pedeapsă de un an închisoare, pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, respectiv conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acesta a fost depus la Penitenciarul Focșani în vederea executării pedepsei.

Partajează asta: Twitter

Facebook