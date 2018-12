Pompierul Centenarului – plutonier adjutant șef Gîrboiu Ionel

Anul Centenar este trăit cu emoție și satisfacție de marea familie a pompierilor vrânceni, valoarea echipei fiind confirmată încă o dată de recunoașterea meritelor la cel mai înalt nivel al unuia dintre angajații de bază a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea.

Cu prilejul Centenarului Marii Uniri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a acordat cele mai înalte distincții ale M.A.I., angajaților care au acționat pentru salvarea de vieți omenești ori s-au evidențiat prin fapte deosebite în misiuni atât în țară, cât și în străinătate. Printre cei recompensați se numără și colegul nostru plutonier adjutant șef Gîrboiu Ionel. Acesta a primit ”Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” pentru profesionalismul de care a dat dovadă în numeroasele misiuni de stingere a incendiilor, unde a coordonat operațiunile de intervenție și de salvare a persoanelor aflate în pericol.

Plutonier adjutant șef Gîrboiu Ionel are o vechime în activitate de peste 23 de ani, evaluați din anul 1998 numai cu calificativul ”Foarte bun”. Cariera de pompier a început odată cu admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri ”Pavel Zăgănescu” Boldești în anul 1994. După absolvirea școlii de subofițeri a fost repartizat la Grupul de Pompieri Vrancea în Compania de Pompieri Vidra încadrând încă de la început funcția de șef gardă de intervenție-stingere. Atribuțiile pe care trebuia să le îndeplinească cuprindeau: încadrarea personalului în program, pregătirea profesională și fizică a subordonaților, conducerea acțiunilor de intervenție și participarea efectivă la acestea, cooperarea cu celelalte structuri și eșaloane superioare. Responsabilitățile funcției și grija pentru oamenii din subordine l-au determinat să se perfecționeze profesional. Ambițios din fire și-a dorit ca el și echipa să devină cei mai buni. Așa a și ajuns! Azi, miile de intervenții finalizate cu succes i-au fost încununate de ”Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”. Această distincție îl remarcă drept etalonul pompierilor vrânceni, fiind singurul cadru militar la nivelul #ISUVrancea și singurul subofițer pompier, în acest an de mare însemnătate, din țară care a primit acest semn onorific.

Recunoaște că s-a dedicat trup și suflet acestei meserii iar tot ce a învățat în toți acești ani a dezvăluit și celorlalți. ”Nu am nici un secret față de colegi, le-am arătat și am explicat colegilor tot ce știu și ce am învățat. Am format mulți pompieri iar acum sunt mândru că am alături de mine o echipă de profesioniști. Orice reușită pe care o are un pompier se datorează echipei, din școală am învățat că în acțiunile de intervenție se acționează în binom. De unul singur nu poți stinge un incendiu de proporții, nu poți face față unei catastrofe. Asta simt la fiecare intervenție importantă, așa am simțit și în anul 2011 când împreună cu echipa am salvat un muncitor surprins de un morman de pământ până la nivelul toracelui în timpul unor lucrări; și anul acesta pe 15 septembrie când am intervenit la stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc pe care l-am lichidat înainte ca acesta să se propage la vecinătăți. Ca să fim eficienți în misiuni ne antrenăm intens, facem exerciții și simulări, analizăm situații tactice și căutăm soluții pentru rezolvarea problemelor întâmpinate. Ca pompier nu ai voie să greșești la o intervenție reală pentru că orice greșeală poate fi fatală, fie pentru tine, fie pentru cel pe care încerci să-l salvezi. Bucuria pe care o ai însă atunci când salvezi o viață nu poate fi descrisă în cuvinte. Asta e recompensa cea mai mare: să știi că cineva trăiește datorită ție, se roagă pentru tine și te poartă în gânduri chiar dacă de multe ori nici nu știe cine e salvatorul, doar știe că l-a salvat un pompier. Poate de aici și încrederea pe care ne-o oferă oamenii, ei știu că noi venim să facem bine fără a cere nimic în schimb. Pentru mine intervenția e un mod de viață, nu m-aș vedea niciodată la birou. Totuși îmi place să particip la acțiunile preventive în școli. Iubesc copii! Am și eu doi băieți. Datorită lor, pentru a-i ști în siguranță și pentru a-i face precauți, într-o zi am compus mica povestioară a focului. Ce înseamnă ”FOC”? ”FOC =Flăcările omoară copii” atunci când aceștia folosesc flacăra fără a se afla sub supravegherea unui adult. Chiar dacă mă simt bine în această postură tot mai mult îmi place adrenalina misiunilor. Să fiu în acțiune mă menține tânăr, în ciuda vârstei pe care o am mă simt ca la 20 de ani. Ei bine hai…ca la 30 de ani. Simt că mai am multe de făcut și de realizat ca pompier. Chiar dacă uzura fizică și morală e foarte mare când faci cu drag ceva bucățica de suflet pe care o pui în lucru făcut prinde grai. ”Curaj și devotament” este deviza pompierilor, deviză care m-a format ca om. Mi-am dorit ca faptele mele să contribuie la bunăstarea și siguranța societății. Cred că am reușit.”

Noi confirmăm: Ai reușit! Împreună am reușit! Uniți suntem puternici!

